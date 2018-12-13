Сербия и Беларусь создали необходимые условия для эффективного туристического обмена - Ковачевич

13 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Сербия и Беларусь создали все необходимые условия для того, чтобы сербские и белорусские туристы взаимно активно путешествовали в странах друг друга. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич сегодня на презентации сербского туристического потенциала в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что поток туристов в обоих направлениях растет, а в перспективе эти контакты должны расшириться. Велько Ковачевич в целом положительно охарактеризовал динамику белорусско-сербского взаимодействия, в особенности торгово-экономического.

По его словам, имеется потенциал для активизации контактов по всем направлениям сотрудничества. Пока взаимный товарооборот составляет $150-200 млн. Посол считает возможным увеличение этого показателя до $300 млн в ближайшие годы.

На мероприятии говорилось о преимуществах отдыха и туризма в Сербии, которая не имеет выхода к морю, но богата средневековыми достопримечательностями. Здесь также очень развит горный и горнолыжный отдых.-0-