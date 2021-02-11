Сербия заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Беларусью - гость ВНС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия заинтересована в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений с Беларусью. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА временный поверенный в делах Сербии в Беларуси Александр Цревар, который в числе глав дипломатических миссий и зарубежных гостей приглашен на VI Всебелорусское народное собрание.

Дипломат отметил важность проводимого мероприятия. Он рассказал о том, как развиваются белорусско-сербские отношения.

"Сербия и Беларусь два года назад отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Сотрудничество между странами, основанное на традиционной дружбе, культурной, исторической и духовной близости народов, находится на высоком уровне, - сказал Александр Цревар. - Сербия искренне благодарна Беларуси за ее постоянную, последовательную и принципиальную поддержку по вопросу ее суверенитета и территориальной целостности".

По его словам, исходя из взаимной заинтересованности в долгосрочном экономическом сотрудничестве, основанной в том числе на соглашении о свободной торговле (подписанном в 2009 году), есть реальные возможности для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества в этой сфере. "Решение экономических проблем, вызванных пандемией COVID-19, требует взаимопомощи и сотрудничества. Республика Сербия готова сплоченно работать над устранением этих последствий", - заявил он.

Общими приоритетами развития белорусско-сербских связей являются создание новых совместных предприятий, развитие делового сотрудничества, сотрудничество в агрокомплексе, а также возможность реализации проектов в строительстве и активизация сотрудничества в различных отраслях промышленности, таких как текстильная, машиностроительная и нефтеперерабатывающая. "Область высоких и информационных технологий в Беларуси, как и в Сербии, хорошо развита, что в ближайший период может стать одной из важных форм взаимного сотрудничества", - заметил временный поверенный.

В 2020 году товарооборот между Республикой Сербия и Республикой Беларусь, несмотря на объективные сложности из-за пандемии, составил $107,7 млн, из которых экспорт - $53,4 млн. В 2019 году товарооборот составлял более $127 млн.

Дипломат рассказал о важных проектах, которые реализуют совместно обе страны. В Сербии осуществляется сборка белорусских тракторов и автобусов, налажено совместное производство пожарных машин на базе шасси МАЗ. В Сербию поставляется карьерная техника и комбайны "Гомсельмаша", тракторы МТЗ собирает компания "Агропанонка" из г.Нови-Сад, а автобусы МАЗ - сербская компания "Вулович транспорт" из Крагуеваца. Компании "Златиборац" и "Млекара Шабац" представлены рядом своих продуктов на рынке Беларуси. По мнению дипломата, в перспективе следует направить усилия для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, которое бы отвечало интересам и возможностям двух стран. В первую очередь необходимо обратить внимание на те сферы, где есть потенциал для успешного сотрудничества, но который не использован в полной мере, например, сельское хозяйство, туризм, наука и образование.

Александр Цревар считает, что этому значительно способствует регулярное проведение заседаний межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, делового совета, контактно-кооперационные биржи, встречи рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Торговые палаты имеют многолетнее сотрудничество и многочисленные контакты, что способствует реализации и развитию конкретного экономического сотрудничества.

Он напомнил о регулярном прямом рейсе Минск - Белград три раза в неделю, что также способствует развитию контактов между субъектами хозяйствования, в сфере туризма.

В настоящее время действует 51 межгосударственное соглашение между Сербией и Беларусью, включая соглашения о свободной торговле, о взаимном поощрении и защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в области инноваций, цифровых технологий, научно-технического сотрудничества и обороны.

"Традиционная дружба Сербии и Беларуси в очередной раз подтвердилась во время пандемии коронавируса. В июне 2020 года правительство Сербии направило самолетом 18 т гуманитарной помощи для Беларуси", - добавил гость ВНС.

Он уверен в хороших перспективах развития дальнейшего сотрудничества Сербии с Беларусью.-0-