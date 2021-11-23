"Серебряный юбилей": выставка к выпуску первой белорусской памятной монеты открылась в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Музее современной белорусской государственности открылась выставка "Серебряный юбилей: 25 лет белорусской памятной монете", приуроченная к выпуску в обращение первой белорусской памятной монеты. Посетить выставку можно по 31 января 2022 года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Национальный банк объявил о выпуске в обращение первой белорусской памятной монеты 27 декабря 1996 года. Она была посвящена 50-летию Организации Объединенных Наций, учредителем и членом которой с 1945 года является Беларусь. За прошедшие 25 лет Нацбанком в рамках серий и автономно было выпущено более 500 наименований памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов.

"Сегодня белорусские памятные монеты хорошо известны во всем мире и по достоинству оценены нумизматическим сообществом. Высокий уровень исполнения и дизайна белорусских монет не единожды отмечался на престижнейших международных выставках и конкурсах. Основными целями выпуска памятных монет Национального банка были и остаются продвижение ценностей белорусской государственности, культурного и исторического наследия белорусского народа, его достижений, а также отображение важнейших событий в жизни страны", - сказал на открытии выставки заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко.

Представленные на выставке экспонаты отражают основные направления работы Национального банка по выпуску памятных монет с 1996 года по настоящее время. Посетители экспозиции могут ознакомиться с уникальными артефактами, иллюстрирующими стадии разработки и выпуска памятных монет: эскизными проектами, гипсовыми моделями аверса и реверса, эталонными и рабочими инструментами, предназначенными для чеканки монет, а также готовыми монетами разных серий и автономных выпусков.

Выставка предназначена для различных категорий посетителей. Особенно интересна она будет профессиональным нумизматам и коллекционерам, а также тем, кто интересуется историей и культурой Беларуси.-0-

Фото Нацбанка