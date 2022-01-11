Сергеенко: более 4 тыс. откликов и предложений поступило от населения по проекту Конституции

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. откликов и предложений поступило от населения по изменениям и дополнениям в Конституцию. Об этом журналистам рассказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию, которая проходит сегодня в Белорусском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Видим активный интерес к тексту изменений и дополнений в Конституцию. Его проявляют разные категории граждан и на селе, и в городе. На сегодняшний день от населения поступило более 4 тыс. откликов, обращений, конкретных предложений касательно проекта. Центр правовой информации ежедневно анализирует поступающую информацию, занимается ее обобщением. Есть интересные конкретные предложения, которые будем рассматривать на заседании рабочей группы и Конституционной комиссии. Преобладает количество откликов в поддержку проекта Конституции, есть и отрицающие, где взамен ничего не предлагается", - сказал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

Наиболее высокий интерес со стороны населения заметен к статьям, связанным с социальной политикой, отметил глава Администрации Президента. Граждан волнует, сохранятся ли основные ориентиры государства. Вместе с этим люди проявляют интерес и к функциям и полномочиям Всебелорусского народного собрания.

Во время диалоговой площадки в БГМУ студентов и профессорско-преподавательский состав познакомят с проектом изменений и дополнений в Конституцию, выслушают их мнения и предложения.-0-

Фото Максима Гучека