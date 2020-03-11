Сергеенко: главное - всегда оставаться человеком и гражданином своей страны

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня принял участие во Всебелорусской акции БРСМ "Мы - граждане Беларуси!". Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам республики состоялась в Музее современной белорусской государственности - филиале Национального исторического музея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Главными героями торжества стали 20 школьников из всех регионов страны. Все они - отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, активисты детских и молодежных общественных объединений.

"Я считаю, что паспорт гражданина Республики Беларусь юноши и девушки должны получать именно в такой торжественной обстановке. Патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!" проводится по инициативе БРСМ с 2004 года и за это время объединила тысячи юных граждан нашей страны. "Вы, сегодняшние школьники, приехали из разных регионов страны: городов, поселков, деревень, - обратился Игорь Сергеенко к ребятам. - Вы лучшие в учебе, общественной жизни, проявляете себя в различных спортивных состязаниях, конкурсах и даже квестах. За вами - будущее нашей страны. Беларусь с каждым годом прирастает молодыми людьми, которым есть чем гордиться: своей страной, родителями, поколением освободителей - прадедами, которые завоевали мирное небо, свободу, отстояли независимость страны в суровые годы Великой Отечественной войны".

Глава Администрации Президента поделился воспоминаниями о том времени, когда он получил свой первый паспорт. "Для меня это был особенный день. Это было на моей малой родине в Витебском регионе. Я прекрасно помню, как меня принимали в пионеры, как в последующем я стал комсомольцем, а получение паспорта - это уже был следующий ответственный этап. Мы точно так же, очень бережно и трепетно относились к получению паспорта. И это действительно своеобразная путевка во взрослую жизнь", - отметил он.

По словам Игоря Сергеенко, символично, что акция проходит в преддверии Дня Конституции. "Паспорт - это не только документ, подтверждающий личность, это документ, который указывает на то, что за вами страна и белорусский народ, - заявил он ребятам. - Впереди у вас целая жизнь. Пройдет пара-тройка лет, вы все станете перед выбором, куда идти дальше, кем стать. Выбор профессии - это важный этап в жизни, но, наверное, не менее важно оставаться человеком и гражданином своей страны, не взирая на звания и должности".

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции мероприятия акции объединят более 4 тыс. юных белорусов. Главный документ ребятам вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. Официальные мероприятия патриотической акции традиционно пройдут в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции состоится в Конституционном суде. Акция "Мы - граждане Беларуси!" стартовала в 2004 году по инициативе БРСМ.-0-