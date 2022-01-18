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18 января 2022, 13:14

Сергеенко: люди проявляют высокий интерес к конституционному реформированию

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог с общественностью по вопросам изменений и дополнений Основного закона идет очень активно, люди проявляют высокий интерес к конституционному реформированию. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня на совещании у главы государства по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Диалог с общественностью идет очень активно. Люди проявляют высокий интерес к конституционному реформированию. Уже поступило свыше 7 тыс. откликов, из них большинство содержит конкретные предложения разного уровня", - сказал глава Администрации.

По его словам, из откликов граждан, трудовых коллективов, организаций, общественных объединений следует, что вошедшие в текст проекта наработки Конституционной комиссии и рабочей группы в целом поддерживаются и принимаются населением. "Ряд замечаний носит бытовой характер, некоторые инициативы обусловлены поверхностным ознакомлением с текстом изменений или недостаточными юридическими знаниями. По отдельным позициям имеют место отзывы критического характера, которые не могут быть учтены", - отметил глава Администрации Президента. Например, предлагалось исключить положение о ВНС, выстроить в стране парламентскую республику, считать государственным языком только белорусский, ввести 30-часовую рабочую неделю и так далее.

"Однако получен большой массив обстоятельных предложений, которые мы детально изучили. По итогам анализа проведена доработка текста, проведено совещание с членами рабочей группы и частью Конституционной комиссии", - сказал он.

Игорь Сергеенко во время совещания упомянул о многих предложениях, поступивших в период всенародного обсуждения, которые были учтены в проекте Конституции.

Например, люди предлагали более подробно прописать в Конституции вопросы, касающиеся государственных символов. "Поэтому в ст.19 установлено, что описание и порядок использования госсимволов определяются законом. Кроме этого, в ст.52 введена обязанность граждан уважать государственные символы", - отметил он.

Также расширен перечень лиц, присутствующих при принесении присяги Президента, - в него дополнительно включены члены президиума ВНС.

Исходя из сложившейся практики конкретизированы полномочия Президента: предусмотрено право лишать государственных наград, классных чинов и званий, закреплено право назначать и освобождать от должности послов (в действующей редакции говорится о назначении и отзыве всех дипломатических представителей).

Что касается Всебелорусского собрания, то к полномочиям ВНС отнесено установление государственных праздников и праздничных дней. В положениях о формировании ВНС дополнительно уточнено, что менее половины собрания (это 600 человек) должны составлять представители местных советов депутатов и гражданского общества. "Это повышает прозрачность образования данного органа", - пояснил Игорь Сергеенко.

По его словам, во взаимодействии с Верховным и Конституционным судами урегулирован порядок назначения заместителей председателей этих органов. "Указанные должностные лица, как и председатели соответствующих судов и другие судьи, будут избираться ВНС", - уточнил глава Администрации Президента.

По предложению Конституционного суда специально регламентирован ряд процессуальных вопросов: о приостановлении сроков подписания внесенных Президенту законов в случае их направления на проверку конституционности, о сроке даче КС заключения по вопросу нарушения Президентом либо парламентом Конституции (две недели со дня поступления соответствующего запроса).

Кроме того, предусмотрено вступление в силу изменений Конституции не сразу, а через 10 дней после их опубликования. "Такой подход позволит в дальнейшем избежать споров по моменту вступления в силу корректировок, которые затрагивают права и свободы граждан", - продолжил Игорь Сергеенко.

"В общей сложности с учетом поступивших предложений откорректировано более 30 статей. Всего к настоящему моменту по сравнению с действующей Конституцией правится уже 83 статьи, 2 исключается, появляется 11 новых", - сообщил Игорь Сергеенко. Он добавил, что ряд рациональных предложений, поступивших от участников обсуждения, в дальнейшем может найти отражение и развитие в законах и подзаконных актах.-0-

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