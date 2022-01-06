Сергеенко: мы стоим за правдивое освещение всех страниц истории

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко подчеркивает важность правдивого освещения всех страниц истории. Об этом он заявил сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стоим за правдивое освещение всех страниц истории. Чтобы сегодня противостоять фальсификациям, попыткам исказить эту историю. Для этого предлагаются определенные новации. Абсолютно не ломая ничего того, что создано", - сказал Игорь Сергеенко.

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В Беларуси обсуждается создание совета по исторической политике