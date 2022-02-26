Сергеенко на досрочном голосовании: референдум - историческое событие, ведь Конституция всенародная

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко досрочно проголосовал на своем участке, передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня достаточно сложный рабочий график сегодня и завтра, поэтому я решил с самого утра заехать на участок. Всегда принимаю участие в избирательных кампаниях", - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента отметил, что референдум - историческое событие, поскольку Конституция всенародная. "У всех наших граждан имелась возможность принять участие, будь то диалоговые площадки, направление предложений, работа в комиссии, встречи с коллективом, всенародное обсуждение. И я удовлетворен той работой, которая проведена. Очень приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение", - подчеркнул он.

"Активно идет процесс голосования. По итогам предыдущих дней 34,28% по стране приняли участие в досрочном голосовании. Все идет нормально, естественно, в конструктивном русле, - добавил Игорь Сергеенко. - Желаю всем хорошего настроения и завтра такого же активного дня".-0-

Фото Андрея Покумейко