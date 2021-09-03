Сергеенко: наравне с социальными сетями людям необходимо живое слово

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наравне с социальными сетями людям необходимо живое слово. Таким мнением сегодня поделился глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время IV внеочередного съезда делегатов РГОО "Белорусское общество "Знание", передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно по-разному относиться к деятельности общества "Знание" - скептично, оптимистично, задаваться вопросом, надо или нет. Я считаю, оно необходимо стране для работы с населением. Сейчас есть социальные сети, однако вместе с ними гражданам необходимо живое слово. Показательный пример: в прошлом году накануне избирательной кампании часто был в регионах, общался с людьми. Вопросов практически не было. Пара штук, которые часто готовили райисполкомы. Прошли выборы, случился всплеск активности и те же люди приходили на встречи с другим настроением, появились вопросы. Они есть до сих пор и на них необходимо давать четкие ответы. В частности, этим также будут заниматься члены общества", - отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента поделился и основными задачами организации на ближайшее время. Это поиск и подготовка кадров, которые будут доносить информацию до граждан. Предпочтение будут отдавать преподавателям высших учебных заведений.

Также общество должно сыграть одну из ключевых ролей в освещении исторической тематики, выработке подходов для работы над искажением реальных фактов, чтобы противостоять тем, кто создает негативный образ Беларуси.

Важным направлением работы станет взаимодействие с государственными органами управления. "Для меня стало откровением, что в райисполкомах не понимают роль общества "Знание". Ситуацию надо менять. Организация должна стать им помощником", - отметил глава Администрации Президента.

Также общество будет искать пути взаимодействия с зарубежными государствами, в первую очередь со странам СНГ.

"Потенциал общества высок. Сегодня увидел активных и вовлеченных людей, прозвучала и критика. Будем работать. Вместе мы сможем донести до граждан интересную, полезную информацию на злобу дня", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Сегодня на съезде его участникам представили устав организации. В течение месяца он будет доработан.

Деятельность РГОО "Белорусское общество "Знание" направлена на распространение научных знаний, усиление их влияния на развитие инновационного мышления и социальной активности граждан, утверждение здорового образа жизни, обеспечение стабильности и гражданского согласия в Республике Беларусь.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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