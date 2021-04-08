Сергеенко: нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма, заявил сегодня журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на IX Отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко на форуме напомнил о патриотическом воспитании ветеранами населения, в частности молодежи. "Нельзя допустить переписывания истории, героизации нацизма. Могли ли предположить наши с вами отцы и деды, что в 2021 году мы вынуждены будем на сессии парламента рассматривать и принимать закон о недопущении реабилитации нацизма? Но жизнь сегодня говорит, что это делать необходимо и нужно доносить молодежи всю правду о той войне и вкладе советского народа в разгром немецко-фашистских войск. Сегодняшнее мероприятие важно для тех ребят, которые обучаются в Военной академии и завтра придут в войска, чтобы работать с молодежью и воспитывать их на славных традициях нашего народа", - сказал он.

Этому, по мнению Игоря Сергеенко, помогает участие в поддержании в надлежащем состоянии мемориалов, памятников боевой славы, помощь в поисковой работе. "От ветеранов в этой работе потребуется экспертная помощь при создании документальных, художественных фильмов, спектаклей, реализации различных общественных проектов", - подчеркнул он.

"Ветераны принимают активное участие в мероприятиях и проектах по обеспечению стабильности жизни общества. 2020 год стал испытанием на прочность всей государственной системы, но она выстояла. И одна из заслуг в том, что ветеранская организация, ветераны нашей страны - одна из основных опор власти сегодня. Об этом говорит участие в ВНС, создание Конституционной комиссии, работа диалоговых площадок, которые проходят с участием ветеранов. Необходимо продолжать дальнейшее взаимодействие с государственными органами. Ваш опыт и подсказки помогут принимать самые мудрые и правильные решения", - добавил Игорь Сергеенко.

Он отметил, что мнение ветеранов всегда важно. "Они прошли войну, создавали послевоенную экономику страны, укрепляли ее обороноспособность, создавали белорусскую государственность. Ветеранская организация активно работает над патриотическим воспитанием населения, молодежи, выступает с рядом инициатив. Особенно актуально в период важных исторических событий услышать мнение простых людей, умудренных жизненным опытом, которые имеют за плечами серьезные заслуги, награждены государственными наградами за боевые и трудовые подвиги, совершенные в различное время. Сегодня много людей приехало из регионов. Они, несмотря на проблемы, состояние здоровья, полны сил, энергии, выступают с интересными предложениями не только по воспитанию молодежи, но и государственному устройству, решению социально-экономических вопросов", - подчеркнул глава Администрации Президента.

По его словам, многие из пенсионеров сегодня вносят посильный вклад в развитие экономики страны. "У нас каждый пятый работающий - пенсионер. Из 2,5 млн пенсионеров 500 тыс. трудятся. Но еще большая ответственность лежит на вас в плане воспитательной функции. Твердая гражданская позиция, ответственность, мудрость делают вас не только хранителями важнейших традиций, но и незаменимыми участниками дальнейшего государственного строительства", - обратился к участникам конференции глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко напомнил и о социальной защите ветеранов. "Это вопросы медицинского обслуживания, решение простых бытовых вопросов, особенно это касается одиноких пожилых людей. Им должно оказываться внимание и всесторонняя помощь постоянно, а не только в праздники. Каждый ветеран войны, воин-интернационалист должен знать, куда и к кому обращаться. Они должны работать в тесной связке с государственными органами, указывать на недочеты, предлагать меры по улучшению качества жизни. Мы все это будем учитывать", - продолжил глава Администрации Президента.

"У нас разработана государственная программа, в соответствии с которой будет проведен ряд мероприятий, посвященных Году народного единства. Нам также предстоит определить День народного единства. Эта мысль прозвучала в выступлении одного из делегатов ВНС и была поддержана главой государства. В этом направлении также работает и Администрация Президента. В наших силах и интересах сделать родную страну лучше и краше", - резюмировал Игорь Сергеенко.-0-

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