Сергеенко о 4-миллионном тракторе МТЗ: это подарок всему нашему народу и стране

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехмиллионный трактор МТЗ - это подарок всему нашему народу и стране. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко на презентации 4-миллионного трактора BELARUS, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня знаменательное событие не только в жизни предприятия, но и Беларуси в целом. Четырехмиллионник МТЗ - трактор BELARUS - это подарок всему нашему народу, нашей стране, - сказал Игорь Сергеенко. - За плечами целая история. В сложное послевоенное время, в мае 1946 года, когда Минск лежал в руинах, люди жили в землянках, было принято решение о создании Минского тракторного завода. Спустя два года появились корпуса, начал строиться поселок и еще через год появилась первая опытная модель колесного трактора. В советские годы предприятие динамично развивалось. Оно стало известно в 100 странах мира - это серьезное достижение для того периода. В 1975 году трактор МТЗ-80 был признан лучшим в СССР, за ударный труд коллектив предприятия был награжден орденами Ленина и Октябрьской революции".

Игорь Сергеенко

В начале 90-х все столкнулись с угрозой развала страны, в том числе завода. Знаковым стало посещение главой государства в 1995 году МТЗ. Была принята программа развития предприятия, оказана поддержка, поставлены задачи. Коллектив эти задачи выполнил и пошел еще дальше - была создана мощная производственная база. Практически ежегодно появляется новая техника. Расширена линейка продукции от малогабаритной до мощной. Это все реализуется благодаря труду коллектива управленцев, конструкторов, рабочих. Минский тракторный завод теперь является национальным достоянием страны и нашего народа.

По словам Игоря Сергеенко, символично, что это событие проходит в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. "Это говорит о то, что вы своим трудом обеспечиваете не только продовольственную безопасность, но и в целом национальную безопасность страны", - подчеркнул он.

Игорь Сергеенко зачитал поздравление от главы государства, а также пожелал коллективу предприятия творческих успехов, новой техники и моделей.

Сегодня в ОАО "МТЗ" состоялась презентация четырехмиллионного трактора BELARUS. На выпуск первого миллиона Минскому тракторному заводу потребовалось 22 года, второго - 12 лет, третьего - 11 лет. Между трехмиллионным и четырехмиллионным трактором прошло 27 лет. Юбилейный трактор отправится в Могилевскую область. Ключи от него получил тракторист-машинист Николай Даречкин, который работает в Белыничском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Родина". Также в программе торжественного мероприятия - пробег тракторов BELARUS по проспектам столицы.-0-

Фото Рамиля Насибулина