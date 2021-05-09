Сергеенко о декрете Президента: гарантирует стабильность, мир, согласие

Игорь Сергеенко. Фото из архива
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко прокомментировал принятый декрет главы государства о защите суверенитета и конституционного строя, передает корреспондент БЕЛТА.
"Этот декрет гарантирует стабильность, мир и согласие", - сказал Игорь Сергеенко.
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