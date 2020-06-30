Сергеенко: отечественные медпрепараты востребованы на внутреннем рынке и за рубежом

30 июня, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фармацевтика в условиях пандемии показала свое высокое качество - препараты отечественного производства востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Об этом заявил сегодня журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко при посещении ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это ведущее предприятие фармацевтической промышленности Беларуси. Оно уверенно работает в этом году, стабильно поставляет свою продукцию на внешние рынки. Мы познакомились с производством отдельных видов продукции - это высокотехнологичное производство. Работа организована в круглосуточном режиме, - поделился впечатлением от увиденного Игорь Сергеенко. - Также обсудили с руководством предприятия и облисполкома дальнейшие направления совершенствования предприятия в плане завоевания новых рынков сбыта, расширения собственного производства, внедрения новой линейки лекарственных препаратов, поскольку эти изделия востребованы в Беларуси и за рубежом. Это говорит о высоком качестве белорусских лекарств.

Общаясь с трудовым коллективом, Игорь Сергеенко пояснил, что цель поездки в Борисовский район - посмотреть, как развивается регион, какие заботы и надежды у населения. И в том числе посетить одно из передовых предприятий района. Он отметил важную роль фармацевтики, медицины в целом в сегодняшних реалиях. "Мы уходим вниз по заболеваемости. Если на пике диагностировалось до 1 тыс. заболевших в сутки по республике, то последнюю неделю - 320-350, - сказал Игорь Сергеенко. - Более того, мы уже провели более 1 млн тестов. Если начинали с 5-6 лабораторий, то сегодня их более 50".

Глава Администрации Президента отметил: пандемия доказала способность белорусской системы здравоохранения выдержать эти удары, хотя и было напряжение. Она показала, как может мобилизоваться промышленность, чтобы обеспечить население нужными средствами защиты. "Мы должны понимать, что с этим вирусом, наверное, придется жить в ближайшее время. Трудно предсказать, что будет дальше. Но это событие научило многому, проявило многие человеческие качества белорусов разных профессий, не только медиков. И сплотило людей", - заключил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации поздравил работников с наступающим Днем Независимости, а также выслушал их вопросы и предложения по развитию города, строительству разных объектов. Рассказал о программе на следующую пятилетку и основных точках роста страны и регионов, малых городов, о проработке изменений в Конституцию, поддержке молодежи и совершенствовании системы образования.

Игорю Сергеенко импонирует позиция местной власти, которая была заметна при общении с трудовым коллективом, - стремление к диалогу, интерес к мнению населения. "Решать вопросы можно только совместными усилиями и с учетом мнения людей, вертикали власти. И, естественно, должно учитываться то, какие имеются средства на реализацию тех или иных проектов. Что нужно создать в первую, что во вторую очередь", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Борисовский завод медицинских препаратов производит 280 позиций лекарственных средств 12 фармако-терапевтических групп и входит в топ-10 отечественных производителей этой продукции. Его доля в натуральном выражении на белорусском рынке составляет 31%. В пяти цехах организовано производство растворов для инъекций в ампулах, жидких фотохимических препаратов, мягких и твердых лекарственных форм, порошков-антибиотиков для инъекций во флаконах.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин

По итогам января-марта текущего года объем производства превысил Br77,5 млн (темп роста - 118,6%). Прибыль от реализации продукции составила Br15,4 млн, рентабельность продаж - 21,8%. Объем экспорта - $17,96 млн (темп роста - 104,2%). И по предварительной оценке, все данные показатели по итогам полугодия заметно вросли.

Порядка половины производимой продукции завод экспортирует более чем в 20 государств, в том числе в страны СНГ, Балтии, Афганистан, Грузию, Ирак, Йемен, Вьетнам, Сербию, США. По словам генерального директора завода Евгения Тарасенко, объем экспорта за январь-июнь несколько упал. Но это связано с тем, что многие произведенные препараты в связи с пандемией пришлось в экстренном порядке перенаправлять для удовлетворения ажиотажного спроса среди белорусов. "За апрель произвели и отгрузили на внутренний рынок годовую потребность парацетамола, даже больше - 14-месячную", - привел пример Евгений Тарасенко.

В планах предприятия - расширение производства. Ресурсы для этого есть. Но возникли вопросы с территорией для организации новых цехов. "В ближайшее время решим вопрос с расширением производства, чтобы предприятие могло наращивать объемы, прибыль, выручку и, как итог, оплату труда", - заверил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он добавил, что фарминдустрия сегодня развивается, и каждому предприятию этой сферы нужно оперативно реализовывать планы развития, чтобы не упустить свою нишу на рынке.-0-

Фото Оксаны Манчук

Турчин попросил борисовчан подсказать самый нужный городу объект для строительства Председатель Миноблисполкома Александр Турчин придерживается той позиции, что успешная работа предприятий зависит от усилий их руководства и трудовых коллективов, а забота государства - социальная, инженерная, транспортная инфраструктура городов, других населенных пунктов.