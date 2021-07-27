Сергеенко поблагодарил Гандилова за значительный вклад в укрепление белорусско-азербайджанского сотрудничества

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко принял посла Азербайджана Латифа Гандилова в связи с завершением его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента.

Игорь Сергеенко поблагодарил Латифа Гандилова за плодотворное взаимодействие и значительный личный вклад в укрепление всестороннего белорусско-азербайджанского сотрудничества.

Во время беседы обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Первостепенное внимание стороны уделили рассмотрению хода выполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств в рамках рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в апреле 2021 года.

Глава Администрации пожелал Латифу Гандилову успехов в новой должности и выразил надежду, что интерес к белорусской теме у дипломата сохранится и в дальнейшем.-0-