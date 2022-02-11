Сергеенко: порядка 30 наблюдателей из стран ЕС пожелали приехать на референдум

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Референдум станет венцом масштабной работы, которая проводилась в стране в течение года. Об этом сказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в Могилеве, выступая перед участниками регионального семинара-совещания по вопросам проведения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через две недели нас ожидает одно из важнейших событий в жизни страны и самое знаковое мероприятие этого года - проведение референдума по проекту изменений и дополнений в Конституцию, - сказал Игорь Сергеенко. - Фактически референдум станет венцом всей масштабной работы, которая проводилась в стране в течение года. Кратко напомню ее вехи и этапы: создание Конституционной комиссии, ее последующая работа по предложениям, которые поступали из различных аудиторий, с диалоговых площадок, из коллективов и экспертных сообществ, последующая доработка Конституции совместно с рабочей группой, потом всенародное обсуждение, в ходе которого поступило около 10 тыс. различных предложений. Часть предложений была учтена, остальные будут учтены позже, при изменении ряда законов".

По словам главы Администрации Президента, этап всенародного обсуждения завершился, и сейчас наступила стадия активной подготовки к проведению референдума. В первую очередь, это работа в коллективах, направленная на разъяснение положений Конституции и, соответственно, побуждение граждан прийти и отдать голос за будущее страны. Игорь Сергеенко также кратко проинформировал о работе, которая проводится сегодня в преддверии референдума.

"Для обеспечения стабильной социально-экономической и общественно-политической обстановки в стране реализуется комплекс мер, создана межведомственная рабочая группа во главе с первым заместителем главы администрации Президента, в которую вошли представители всех государственных органов и руководство облисполкомов, - отметил он. - На данном этапе в стране функционируют 153 территориальных комиссии и 5510 участковых - 26 и 707 соответственно в Могилевской области. На этапе формирования комиссий произошло обновление как руководителей, так и членов территориальных и участковых комиссий - до 15% по стране и до 10% в Могилевской области, поэтому для многих опыт работы в комиссии станет первым".

Внутреннее наблюдение организуется по аналогии с предыдущей избирательной кампанией. В целом по стране в качестве наблюдателей примут участие до 40 тыс. человек с резервом. Их координировать традиционно будет Федерация профсоюзов Беларуси.

В качестве международных наблюдателей на референдум приглашены представители от СНГ и ШОС. Уже аккредитованы 77 международных наблюдателей, прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза, которые изъявили желание приехать. В текущем году не будут создаваться участки для голосования за рубежом. Это связано со сложностью обеспечения безопасности, незначительным количеством участников мероприятия за границей.

Игорь Сергеенко отметил, что анализ информации, которая поступает в Администрацию Президента, говорит о спокойной и управляемой обстановке в преддверии референдума.-0-

Фото Олега Фойницкого