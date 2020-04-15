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15 апреля 2020, 16:58

Сергеенко посетил "Свiтанак": за месяц здесь пошили 1 млн масок

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15 апреля, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня посетил ОАО "Свiтанак" в Жодино, где налажено производство защитных масок и многоразовых повязок, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению главы государства Администрация Президента организовала мониторинг ситуации в легкой промышленности - в части производства масок, комбинезонов и костюмов, которые так необходимы медицинским работникам. "Предприятия "Беллегпрома" активно включились в эту работу. Мы сегодня с председателем Минского облисполкома ознакомились с производством ОАО "Свiтанак". Предприятие, с учетом сложившейся ситуации, оперативно перестроило работу. Здесь трудятся в три смены. Производство уже составило суммарно более 1 млн масок - изделия из спанбела, трикотажа и марли. Предприятие можно брать за образец по выпуску данного вида продукции", - сказал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

ОАО "Свiтанак" начало серийный выпуск повязок в первых числах марта - с 10 тыс. штук в сутки. Директор предприятия Юрий Лукашевич отметил, что самое главное было в этот период мобилизовать коллектив, так как план производства менялся очень быстро. Уже с 1 апреля все производство было перепрофилировано. "Задействовано около 400 швей. Плюс мы подключили малые предприятия Минской области (помощников и арендаторов), а также Жодинский профлицей и Борисовский государственный колледж, которые готовят для нас швей. Вышли уже на 90-95 тыс. в сутки. Такая динамика достигнута всего за месяц. И даже этот объем уходит с колес", - сказал Юрий Лукашевич.

Предприятие отшивает три вида масок: одноразовые марлевые и из нетканого материала, а также многоразовые из 100% хлопкового трикотажного полотна (материал для них предприятие изготавливает самостоятельно, для первых двух - закупает в Барановичах и Орше). Маски поставляются предприятию "Фармация", которое распределяет товар по сети аптек страны. И еще часть - в ПТРУП "Белмедтехника". Производитель рассчитывает согласовать разрешение на продажу этого нужного всему населению товара в своей торговой сети, а это примерно сотня магазинов по всей стране.

"Маски в магазинах "Свiтанка" должны быть, - сказал на это Игорь Сергеенко. - Населению нет разницы, где покупать: в аптеке или фирменном магазине предприятия. Главное, чтобы товар был и удовлетворял всем требованиям".

Многоразовые хлопковые маски просты в эксплуатации: достаточно их постирать в ручном режиме хозяйственным мылом, высушить и утюгом прогладить при температуре не менее 70 градусов. Из нетканых материалов и марлевые маски рекомендуется носить не более 2 часов и затем выбрасывать.

По словам директора "Свiтанка", также предприятие начало отшивать 500 одноразовых комбинезонов по заказу Жодинской ЦГБ.

Всего в Минской области под производство масок и марлевых повязок перепрофилировали шесть предприятий - ООО "Марк Формэль", ОАО "Свiтанак", ОАО "Купалинка", ЗАО "Калинка", ОАО "Элиз" и ПУП "Изотоп". За сутки они выпускают почти 330 тыс. единиц масок и марлевых повязок. Пошивом также занимаются организации бытового обслуживания населения и швейные цеха организаций Миноблпотребсоюза.

После ознакомления с производством в Жодино Игорь Сергеенко отправился в Борисов, где встретился с главными врачами учреждений здравоохранения района. Он обсудил с ними текущую ситуацию с заболеваемостью, условия работы врачей, наличие средств защиты.-0-

Фото Максима Гучека

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Жодино предприятие Сергеенко
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