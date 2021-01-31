Сергеенко: предложения для обсуждения на ВНС под сукно положены не будут

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения, которые поступали при подготовке VI Всебелорусского народного собрания и обобщены для детального обсуждения, под сукно положены не будут. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Работа по подготовке к Всебелорусскому народному собранию идет самым активным образом. Практически она завершается. В течение этой недели проходили собрания делегатов в регионах. Проведен ряд иных мероприятий: работа диалоговых площадок, общественных приемных, аналитических центров. Все это обобщается, готовятся документы, которые будут обсуждаться", - рассказал Игорь Сергеенко.

В том числе проект одного такого документа уже опубликован: это основные направления социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Готовятся и предложения по совершенствованию политической системы.

Благодаря тому, что большая работа проведена накануне, двух дней - 11-12 февраля - должно хватить для обсуждения ключевых моментов на VI Всебелорусском народном собрании.

"Часть наших делегатов сможет выступить непосредственно на заседании. Понятно, что не все. Но будут организованы дискуссионные площадки, интервьюирование. И в последующем будет продолжаться обсуждение основных направлений, в том числе возможных направлений реформирования общественно-политической системы. Предложения под сукно положены не будут", - заверил глава Администрации Президента.-0-