Сергеенко: предложения по проекту Конституции будут приниматься любыми госорганами

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси в ходе всенародного обсуждения будут приниматься любыми государственными органами. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начинается очередной этап работы над проектом Основного закона. Проект документа размещен на сайте Президента, интернет-портале Национального центра правовой информации, БЕЛТА", - отметил глава Администрации.

По его словам, 28 декабря проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения будет опубликован в ведущих печатных СМИ страны, в том числе "СБ. Беларусь сегодня", газетах "Рэспубліка", "Звязда". "Для того чтобы наши люди, граждане нашей страны, могли познакомиться, внести свои предложения. Предложения будут приниматься любыми государственными органами нашей страны. И Администрацией Президента, и правительством, парламентом, облисполкомами..." - сказал Игорь Сергеенко.

Он уточнил, что обобщением всех поступающих предложений в режиме реального времени и с ежедневным анализом будет заниматься Национальный центр правовой информации, который впоследствии подготовит наиболее яркие предложения в обобщенном виде. "Это будут и мнения специалистов, рядовых граждан, небезразличных к судьбе нашей страны людей", - отметил глава Администрации.

Игорь Сергеенко особо отметил, что изменения и дополнения Конституции не возникли ниоткуда, а подготовлены с учетом складывающейся обстановки, веления времени, новых вызовов и угроз. "С учетом, опять же, предложений граждан, которые прозвучали на диалоговых площадках, в экспертной среде в нынешнем году", - добавил глава Администрации.

По его словам, в проекте сохранена преемственность с действующей Конституцией Беларуси, несмотря на то, что в той или иной степени определенные изменения произошли во всех разделах.

Проект изменений и дополнений Основного закона сохранил социальную направленность. "Наше белорусское государство и далее будет развиваться как унитарное, демократическое, социальное, правовое", - заявил Игорь Сергеенко.

Перечисляя некоторые изменения и новеллы обнародованного проекта, глава Администрации акцентировал внимание на вопросах сохранения исторической памяти и героического подвига белорусского народа в годы войны и в последующие периоды. Получают дальнейшее развитие такие социальные институты, как семья и брак, обновлены положения и гарантии, касающиеся заботы о пожилых гражданах, инвалидах, в отдельную статью вынесена новелла по молодежи.

Кроме того, определенные изменения коснулись политической системы белорусского общества, избирательной системы, деятельности Конституционного суда. Естественно, большое внимание уделено вопросам, связанным с Всебелорусским народным собранием, которому придается конституционный статус. "Это новый орган. Надо было более детально, конкретно прописать полномочия, какие требования предъявляются, как формируется", - отметил Игорь Сергеенко.

Он отметил, что в проекте Конституции все вопросы отражены в концентрированном виде, и в дальнейшем те или иные изменения и дополнения найдут отражение и получат развитие в других законодательных актах. В проекте документа содержатся и переходные положения, которые в том числе регулируют, как будут происходить изменения в элементах политической системы в случае принятия обновленной Конституции.-0-