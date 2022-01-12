Сергеенко: при обсуждении проекта Конституции важно вызвать дискуссию

12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При обсуждении проекта Конституции важно не просто довести информацию до людей, но и вызвать дискуссию, получить обратную связь. Такое мнение сегодня высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко сегодня в Гродно принял участие в совещании с активом Гродненской области на тему "Конституция. Обсуждение. Референдум".

"В Гродненской области организована активная информационная работа по разъяснению проекта изменений и дополнений в Конституцию: это и работа диалоговых площадок, встречи в трудовых коллективах и высших учебных заведениях. Отмечу, что ведется эта работа интенсивно и нестандартно", - подчеркнул Игорь Сергеенко. Он обратил внимание актива области на то, что главная цель при этом - не просто довести и разъяснить информацию, но и получить обратную связь, организовать дискуссию. К слову, уже в целом по стране поступило около 5 тыс. различных предложений и откликов.

"Важно эту работу не заформализовать, не проводить мероприятия ради галочки. Необходимо в процессе общения выходить на обсуждение злободневных тем. Мы видим, что в процессе обсуждения Конституции людей волнуют вопросы социальных гарантий и защищенности. Важно говорить и об общественно-политической обстановке в стране, о вопросах производства", - отметил Игорь Сергеенко.

Участие в совещании "Конституция. Обсуждение. Референдум" приняли руководство Гродненской области, члены Гродненского облисполкома, руководители его структурных подразделений, а также председатели гор- и райисполкомов, их заместители, курирующие вопросы соцсферы, депутаты местных Советов. Также на совещание были приглашены представители СМИ и общественных организаций.-0-

Сергеенко: по обновленной Конституции уже поступило почти 5 тыс. откликов и предложений