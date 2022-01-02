Сергеенко про обсуждение проекта Конституции: хотелось бы конструктивных предложений

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдум необходимо выйти с окончательным вариантом текста Конституции, который бы не вызывал сомнений у большинства населения Беларуси. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

Игорь Сергеенко отметил, что отклики населения на проект нужны и важны.

"Мы готовы воспринимать все. Но хотелось бы, чтобы были конструктивные предложения. Может быть, на этапе подготовки мы что-то не увидели, не учли - вот на этом небольшом отрезке, который остался, хотелось бы это доработать. Чтобы выйти на референдум с готовым текстом, который не вызывал бы сомнений у большинства населения", - сказал он.

Говоря о конкретных положениях, он обратил внимание, что по проекту ВНС становится высшим представительным органом власти. "Предполагается, что до 1,2 тыс. человек будут избираться делегатами на пятилетку. И в течение пяти лет их статус будет сохраняться", - уточнил Игорь Сергеенко. И отметил широту полномочий ВНС, а также его представительный состав.

"Этакий коллективный президент, который наделяется достаточно широкими полномочиями", - привел он аналогию.

События 2020 года, а также предыдущих избирательных компаний, по словам Игоря Сергеенко, подтолкнули к тому, чтобы включить в проект запрет на зарубежное финансирование избирательных кампаний.

А фиксация обязанности государства и граждан сохранять память, историческую правду о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, по мнению главы Администрации Президента, - это необходимость времени. Поскольку появляется молодое поколение, которое о событиях той эпохи узнает из разных источников, не всегда проверенных.-0-

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