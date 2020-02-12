Сергеенко прокомментировал ход работы над изменениями в Конституцию Беларуси

12 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Работа над новой редакцией Конституции Беларуси не регламентирована по времени и требует серьезного и внимательного подхода. Об этом глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил сегодня журналистам во время посещения завода "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Рабочей группой, в которую вошли представители экспертного сообщества, ученые в области конституционного права, практики, осуществляется сбор информации, различных мнений, оценка, вырабатываются подходы. Эта работа не регламентирована по времени", - рассказал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

Он подчеркнул, что с подготовкой новой редакции Конституции спешить нельзя, поскольку это основной политико-правовой документ государства, а значит, ко всем вопросам нужно подойти "достаточно серьезно, внимательно и требовательно".-0-