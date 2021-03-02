Сергеенко: сотрудники внутренних дел с достоинством выполняют поставленные задачи

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники внутренних дел с достоинством выполняют поставленные задачи. Такое мнение высказал сегодня глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время визита в Академию МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации ознакомился с организацией учебного процесса Академии МВД, материально-технической базой высшего учебного заведения, условиями обучения и быта курсантов, пообщался с преподавателями.

"Эта встреча проходит в канун профессионального праздника - Дня милиции. Сегодня в Академии МВД обучение ведется на высоком техническом уровне. Серьезным прогрессом является то, что в этом процессе активно задействованы офицеры-практики, используется потенциал ветеранов МВД, организовано взаимодействие с подразделениями центрального аппарата МВД и областными управлениями, откуда поступают архивные материалы для того, чтобы использовать в обучении молодежи. Налицо - сочетание теории и практики, - сказал Игорь Сергеенко. - Сегодня для вуза актуальны новые задачи и направления: вопросы информационного противоборства, компьютерной разведки, ряд других направлений, которые связаны с развитием именно техники. Я бы хотел отметить, что в академии этому уделяется самое серьезное внимание, потому что за этим будущее".

Игорь Сергеенко

По его словам, наряду с учебным и научным процессом важна подготовка патриотичных, преданных стране молодых офицеров. "Конкурс достаточно высокий, ребята идут с интересом и желанием учиться в Академию МВД, получают здесь достаточно высокую подготовку, которая востребована не только в системе МВД, но и в других структурах силового блока Беларуси. Сегодня очень важно иметь собственную национальную кузницу кадров, которая готовит высокообразованных граждан, достойных офицеров. И события лета и осени прошлого года показали, что сотрудники внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи, пресекали массовые беспорядки, реагировали, приходили на помощь людям. Наш народ действительно увидел защитников нашей страны, защитников интересов простых людей в лице сотрудников милиции", - подчеркнул глава Администрации Президента.

В свою очередь первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан отметил, что обучение в академии привлекательно за счет получения теоретических знаний без отрыва от практики. "Все наши курсанты принимают участие в охране общественного порядка в ходе спортивных мероприятий, массово-культурных зрелищ и политических событий, и мы их этому обучаем. С 2019 года мы стали готовить специалистов по противодействию киберпреступлениям, первый выпуск которых состоялся в 2020 году. Стоит отметить, что Министерство внутренних дел готовит для себя кадры с нашей помощью - это значит, что с нами делятся эффективными и передовыми наработками, рассказывают о вызовах и угрозах, а также о том, на что необходимо обращать внимание. Знания выпускника должны быть актуальны здесь и сейчас", - пояснил он.

"Наши абитуриенты - со знаком качества. Им недостаточно просто сдать централизованное тестирование, они проходит профессиональный отбор, работают с психологом для понимания, насколько они будут восприимчивы к психоэмоциональным и физическим нагрузкам. Самое главное качество, которое у них должно быть, - это неравнодушие, готовность служить, приносить пользу государству. Милиционер - это человек, который служит 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и он должен быть готов к самопожертвованию в хорошем смысле этого слова. А остальному мы научим: сделаем их сильными, ловкими, смелыми, научим бороться с преступностью и эффективно помогать людям", - дополнил Алексей Башан.

Академия MВД основана в 1958 году как Минское отделение факультета заочного обучения высшей школы МВД СССР. Подготовка кадров осуществляется в интересах Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета, Государственного пограничного комитета, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Министерства обороны. За более чем полувековую историю в стенах учреждения подготовлено более 36 тыс. специалистов. Академией МВД заключено 67 международных договоров и соглашений о сотрудничестве в области образования и науки с зарубежными вузами и организациями.-0-

Фото Андрея Покумейко