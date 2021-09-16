Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса. Такое мнение выразил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, посещая Воложинский лесхоз накануне Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Игорь Сергеенко ознакомился с основными показателями работы предприятия, встретился с коллективом, чтобы услышать, что волнует людей, и почувствовать ритм жизни в лесном хозяйстве.

"В нашей стране ведется последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса. Молодой лес сегодня составляет половину всех насаждений. В целом Беларусь входит в десятку европейских стран по лесистости. И эта работа ведется десятилетиями. Если после войны лесом было покрыто не более 20% территории нашей страны, то сегодня показатель достигает 40 и более", – отметил он.

По словам директора лесхоза Владимира Ботяна, помогает в работе посадочный материал, выращенный своими руками. Собственный питомник на 13,5 га, а таким может похвастаться далеко не каждый лесхоз, ежегодно дает около пяти миллионов саженцев. Они идут на собственные нужны, излишки продают другим хозяйствам республики.

Заготовка древесины в январе - июле этого года выросла на 110,3% к аналогичному периоду прошлого года. Нарастили и экспорт - плюс 118%. На вырученные деньги лесхоз обновляет технопарк - в этом году купили новенький МАЗ с прицепом, три трактора для трелевки и перевозки древесины и две погрузочные транспортные машины.

Резюмируя, Игорь Сергеенко подчеркнул, что экономические, человеческие контакты, невзирая на санкции, разорвать невозможно, и работа Воложинского лесхоза это демонстрирует.

"Продукция высококачественная, она востребована, находит своего покупателя. Более 70% пиломатериалов покупают литовцы, остальное - немцы и латыши. В этом году даже произошло оживление этих контактов. В целом коллектив настроен на активную работу, заработная плата хорошая - более Br1,4 тыс. Выполняются плановые показатели, проводится работа по повышению лесистости, по сохранению леса, по посадке. Делается все, чтобы страна становилась еще зеленее", - сказал глава Администрации Президента.

Он также коснулся темы общественно-политической ситуации в стране, пандемии и вакцинации, российско-белорусских учений, затронул вопросы санкционной политики в отношении Беларуси. По словам Игоря Сергеенко, правительством предпринимаются конкретные меры по противодействию этому давлению, а перед местной властью Президентом поставлена четкая задача – уровень жизни населения не должен упасть. -0-