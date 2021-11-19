Сергеенко: в ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что мы сегодня видим на границе? С одной стороны - безоружные люди, с другой - представители вооруженных сил, которые применяют спецсредства: слезоточивый газ, водометы и другое, - отметил Игорь Сергеенко. - Вот реалии сегодняшнего дня. Понятно, что пути решения этой ситуации будут найдены. Сложно сказать, насколько она затянется, ведь проблема с беженцами родилась не сегодня и не вчера. Наш долг - помогать этим людям, и белорусы проявили лучшие человеческие качества, собирая для них самое необходимое, в том числе вещи и продовольствие".

По словам главы Администрации Президента, несмотря на то, что ситуация на границе непростая, она под полным контролем. "Не секрет, что представители коллективного Запада пытаются нас обвинить в организации миграционного кризиса, - подчеркнул он. - Но даже сегодня генеральный секретарь ООН сказал, что Беларусь непричастна к этому и не является первопричиной сложившейся ситуации. Люди бегут от войны, к лучшей и, на их взгляд, беспроблемной жизни туда, куда их позвали. Сегодня работа ведется по нескольким направлениям. В первую очередь, это содействие попавшим в беду: подвоз гуманитарной и медицинской помощи, обеспечение их продовольствием. Все беженцы размещены в нормальных условиях, и у них есть на сегодня хотя бы крыша над головой. Во-вторых, наша страна на всех международных площадках пытается доводить информацию и выходить на диалог в поиске путей из сложившейся ситуации".

Также Игорь Сергеенко подчеркнул: для представителей отечественных и зарубежных СМИ важно доносить реальную и правдивую информацию о ситуации на границе, показывать агрессивные действия польской стороны по отношению к людям, попавшим в беду.-0-