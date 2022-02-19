Сергеенко: в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах, заявил журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, впервые за последние годы было проведено такое масштабное мероприятие по всей стране. Диалоговые площадки "В режиме правды" прошли во всех регионах, в различных аудиториях. Сегодня - итоговое мероприятие в Минске во Дворце спорта", - рассказал Игорь Сергеенко.

По его словам, мероприятие вызвало большой интерес у белорусов. "Я обратил внимание, с каким интересом сюда идут люди самых разных поколений. Больше всего молодых людей, - отметил глава Администрации Президента. - Наверное, в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах, как это было в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период".

Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске.

Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы вышли на прямой контакт с аудиторией. Можно пообщаться и высказать свою точку зрения.

Как сообщалось, старт проекта "В режиме правды" белорусское общество "Знание" дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.-0-

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