Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание по проекту Конституции - это высший представительный орган народовластия. И в разделе достаточно подробно расписаны полномочия ВНС, как будут избираться его делегаты. Кстати, в этой части еще предстоит небольшая доработка в плане выбора делегатов на местном уровне. Мнения здесь не совсем совпали. Думаю в течение недели мы это доработаем", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, Всебелорусское народное собрание будет сформировано на демократических принципах и должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти. "Тем более в состав делегатов у нас будут входить представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, а также представители местных Советов депутатов и гражданского общества. Соответственно, ВНС наделяется существенными полномочиями - определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития", - отметил глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко подчеркнул, решения ВНС будут обязательными для всех органов и граждан. "ВНС предполагается, что будет наделено правом отменять решения других органов, если эти решения будут противоречить интересам национальной безопасности нашей страны. Полагаем, что еще отдельные дополнения, которые прописаны и касаются назначения руководства и судей Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии тоже найдут отражение в полномочиях ВНС", - дополнил он.

При формировании полномочий ВНС исходили из принципа, что в стране не должно быть двоевластия. "Наше государство остается президентской республикой и, соответственно, высшим должностным лицом является Президент. Предполагается, что в новом проекте найдут отражение изменения в некоторых статьях, которые коснутся требований к кандидатам на должность Президента. Эти требования будут несколько ужесточены. Планируется введение ограничений по срокам для главы государства - не более двух сроков. Также планируется изменить процедуру импичмента. С учетом полномочий ВНС эта процедура будет видоизменена, в некоторой степени может быть даже несколько упрощена, - пояснил глава Администрации Президента. - Если говорить о роли парламента, то он получает определенные дополнительные контрольные функции. Это заслушивание ряда высших должностных лиц - генерального прокурора, председателя Комитета госконтроля, руководителя Нацбанка. Парламент будет работать уже не две сессии: весеннюю и-осеннюю, а практически целый год. Срок действия парламента планируется увеличить до 5 лет".

Дальнейшее развитие получат традиционные семейные ценности, забота об инвалидах, ветеранах, молодежи. "Вместе с тем, предлагается ввести и социальную ответственность граждан перед обществом и государством. Не только расширение прав, но и должны быть обязанности. Конституция - это не набор льгот, это ряд гарантий, которые предоставлены нашим гражданам", - констатировал Игорь Сергеенко.-0-