Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 28 ноября 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:28 Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума Общество
22:28 Караник о настроениях в лагере беженцев, случаях COVID-19 и гуманитарной помощи Регионы
22:06 Сергеенко: Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия Общество
21:44 Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение Общество
21:42 Сергеенко: в проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам Общество
21:37 Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти Общество
21:33 Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу Общество
21:28 Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе, как дымовую завесу своих проблем Общество
21:16 Белорусские баскетболисты проиграли грекам в квалификации ЧМ Спорт
21:02 Джон Энтвиссол: мы стараемся оказать беженцам всю необходимую гуманитарную помощь Общество
20:56 Более 2,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
20:54 Лискович: белорусы собрали для беженцев 114 т гуманитарного груза Общество
20:26 Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги Спорт
20:14 Вольфович: принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление должен выполняться Общество
20:07 Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев Общество
19:53 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:38 ФОТОФАКТ: Иудеи отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку Регионы
19:08 Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины Общество
19:03 Омикрон-штамм COVID-19 выявлен в Нидерландах и Дании В мире
18:31 Финляндия ограничила въезд из семи стран Африки до 19 декабря В мире
18:00 Три человека травмированы в лобовом столкновении в Мостовском районе Происшествия
17:58 Прощание с Градским планируют провести 1 декабря Культура
17:56 Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС Общество
17:55 В ДТП под Щучином пострадали пешеход и водитель Происшествия
17:41 Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами В мире
17:28 Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев Общество
17:24 Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде Спорт
17:17 Профсоюз медиков назначил отличникам медколледжей поощрительные выплаты Общество
17:00 Спортсмены Гомельской области выиграли Кубок Беларуси по греко-римской борьбе в командном зачете Спорт
16:55 Волонтер БРСМ: не могла остаться безучастной к проблемам беженцев, особенно жалко детей Общество
Все новости
Все новости
Общество
28 ноября 2021, 21:37

Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание по проекту Конституции - это высший представительный орган народовластия. И в разделе достаточно подробно расписаны полномочия ВНС, как будут избираться его делегаты. Кстати, в этой части еще предстоит небольшая доработка в плане выбора делегатов на местном уровне. Мнения здесь не совсем совпали. Думаю в течение недели мы это доработаем", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, Всебелорусское народное собрание будет сформировано на демократических принципах и должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти. "Тем более в состав делегатов у нас будут входить представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, а также представители местных Советов депутатов и гражданского общества. Соответственно, ВНС наделяется существенными полномочиями - определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития", - отметил глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко подчеркнул, решения ВНС будут обязательными для всех органов и граждан. "ВНС предполагается, что будет наделено правом отменять решения других органов, если эти решения будут противоречить интересам национальной безопасности нашей страны. Полагаем, что еще отдельные дополнения, которые прописаны и касаются назначения руководства и судей Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии тоже найдут отражение в полномочиях ВНС", - дополнил он.

При формировании полномочий ВНС исходили из принципа, что в стране не должно быть двоевластия. "Наше государство остается президентской республикой и, соответственно, высшим должностным лицом является Президент. Предполагается, что в новом проекте найдут отражение изменения в некоторых статьях, которые коснутся требований к кандидатам на должность Президента. Эти требования будут несколько ужесточены. Планируется введение ограничений по срокам для главы государства - не более двух сроков. Также планируется изменить процедуру импичмента. С учетом полномочий ВНС эта процедура будет видоизменена, в некоторой степени может быть даже несколько упрощена, - пояснил глава Администрации Президента. - Если говорить о роли парламента, то он получает определенные дополнительные контрольные функции. Это заслушивание ряда высших должностных лиц - генерального прокурора, председателя Комитета госконтроля, руководителя Нацбанка. Парламент будет работать уже не две сессии: весеннюю и-осеннюю, а практически целый год. Срок действия парламента планируется увеличить до 5 лет".

Дальнейшее развитие получат традиционные семейные ценности, забота об инвалидах, ветеранах, молодежи. "Вместе с тем, предлагается ввести и социальную ответственность граждан перед обществом и государством. Не только расширение прав, но и должны быть обязанности. Конституция - это не набор льгот, это ряд гарантий, которые предоставлены нашим гражданам", - констатировал Игорь Сергеенко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Сергеенко
Новости рубрики Общество
Скриншот видео СТВ Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума
Фото из архива Сергеенко: Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия
Фото из архива Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение
Фото из архива Сергеенко: в проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам
Фото из архива Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу
Фото из архива Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе, как дымовую завесу своих проблем
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу
Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума
Беженец из ТЛЦ: я хочу попасть в Германию, в Ираке для меня нет перспектив
Топ-новости
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком
Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины
Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев
Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска
Гайдукевич: США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями
Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев
Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС
Минздрав: более тысячи беженцам была оказана консультативная медпомощь, лечение получили более сотни
Представитель курдской общины: беженцы благодарны Беларуси за человеческое отношение
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела беженца на границе
Умер Александр Градский
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19, выписан 2191
Беженка из ТЛЦ: нам некуда возвращаться, продали дом и машину, чтобы попасть в Германию
"Лучшие результаты за 12 лет". Крутой о развитии экономики Беларуси в условиях пандемии и санкций
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.