Сергеенко: все, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, ответят перед законом

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, ответят перед законом. Об этом заявил сегодня глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, комментируя убийство сотрудника КГБ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера в ходе проведения специальных мероприятий по борьбе с терроризмом и экстремизмом при исполнении служебного долга погиб сотрудник Комитета государственной безопасности. Случилась трагедия. Мы скорбим вместе с родными и близкими", - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента подчеркнул: "От лица каждого, кто защищает мир и обеспечивает безопасность граждан, от лица жителей нашей страны, которые несут цветы и зажигают лампады у места работы погибшего и других памятных мест, я обращаюсь к тем, кто перешел красную линию. Предупреждаю вас, собственники магазинов, где, как известно, продаются так называемые боевые листки, пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, злорадствующие, называющие себя журналистами и все те, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, - ответите перед законом. Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены. Сегодня вы показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное. Вы стали в один ряд с преступниками и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, этому нет оправдания".-0-