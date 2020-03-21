Румас и Мишустин обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефоный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В ходе разговора глава белорусского Правительства поблагодарил Михаила Мишустина за принятое российской стороной решение, согласно которому граждане Республики Беларусь смогут вернуться в Беларусь через территорию Российской Федерации, используя воздушные и иные пункты пропуска (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 года 685р).

Стороны обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.

Также были обсуждены актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе и ход строительства Белорусской АЭС.

Сергей Румас и Михаил Мишустин отметили, что конструктивный характер взаимодействия позволит и в дальнейшем только укреплять и развивать двустороннее сотрудничество.-0-