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11 марта 2021, 10:19

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение - СК

Фото из архива
Фото из архива

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, обвиняемые на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период.

При этом Тихановский с использованием YouTube-канала и одноименно Telegram-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности. Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов (в том числе признанных экстремистскими) и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз", - рассказали в СК.

Десятки человек различных возрастных групп, воодушевленных их призывами и уверовавших в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и понесли за свои действия наказание в соответствии с законодательством. Кроме этого, в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной.

Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти.

Следователями допрошены обвиняемые, свидетели, потерпевшие, осмотрено более 160 единиц техники, где обнаружены переписки, видеозаписи, фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз.

Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более Br3,5 млн, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

"Ранее Следственным комитетом завершено расследование выделенных из дела Тихановского 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников, в числе которых интернет-блогеры и лица, готовившиеся к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий. По ряду дел уже вынесены обвинительные приговоры. В настоящее время выполняются процессуальные действия, направленные на окончание расследования и ознакомление участников с материалами уголовного дела", - добавили в ведомстве.-0-

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