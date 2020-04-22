Серия открыток БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" теперь доступна в видеоформате

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия открыток БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" к 75-летию Великой Победы теперь доступна в видеоформате. Видеоролики размещены на сайте, в социальных сетях и на YouTube-канале агентства, а также будут транслироваться на телеэкранах в общественном транспорте, объектах торговли, образования и здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Интернет-проект "Судьбы, сложенные в треугольник" реализуется совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и стал частью масштабного спецпроекта "Хроника Победы". Его основой служат личные письма участников Великой Отечественной войны. В музее их хранится более 2,3 тыс.: это солдатские треугольники, почтовые карточки, открытки, посланные с огневых рубежей родным.

Проект рассказывает о судьбах погибших и тех, кто прошел всю войну, прославленных и самых обычных. В письмах солдаты описывали войну с разных сторон: трудности фронтового быта, атаки, ранения, радость побед. Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" обновляются на сайте БЕЛТА еженедельно, финиширует проект на днях. Каждый выпуск сопровождают иллюстрации художника-дизайнера Александра Лапина. Именно материалы проекта легли в основу открыток и видеороликов. В ближайшее время на их базе будет создана фотовыставка. Она также будет доступна онлайн.

Кроме того, еженедельно под рубрикой "К 75-летию Великой Победы..." на сайте и в социальных сетях агентства выходят тематические подборки архивных фотоснимков: "Они не мечтали о подвигах... юные герои войны", "Женщины на войне", "Освобождение Беларуси. Операция "Багратион", "На передовой", "Партизанская война". Фотографии не только отображают вооруженную борьбу, героическое сопротивление оккупантам, за каждым снимком - судьба конкретного человека. К 75-летию Великой Победы также разработаны плакаты из серии "Беларусь помнит", которые размещены в свободном доступе на сайте БЕЛТА.-0-

Судьбы, сложенные в треугольник: семья Грак Семья Грак была большая и дружная: шестеро братьев и сестра. Жили в деревне Яново Ушачского района Витебской области. Во время войны в борьбу с врагом активно включились все братья, трое из них - Александр, Георгий и Леонид - погибли.