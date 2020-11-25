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25 ноября 2020, 18:25

Серия вебинаров для молодых инвалидов и их родителей пройдет с 30 ноября по 4 декабря

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (БелАПДИиМИ) запускает проект "Расширение возможностей для независимого проживания в Беларуси" к Международному дню инвалидов (3 декабря), сообщила корреспонденту БЕЛТА PR-менеджер БелАПДИиМИ/ "Гiд па жыццi" Наталья Губарь.

С 30 ноября по 4 декабря в формате Zoom-конференций в онлайне состоится серия полезных вебинаров. Работа будет проходить в сессионных комнатах в зависимости от тематики. "В связи с пандемией мы решили уйти от официальных встреч, а сконцентрироваться на нашей целевой аудитории, предложив различные мастер-классы и практические занятия на интересующие темы (в том числе по запросу). Всю неделю в первой и второй половине дня будут проходить вебинары. Мы уже ведем рассылку по нашим подразделениям в регионах, в партнерские организации, ТЦСОНы, региональные комитеты по труду, занятости и соцзащите", - рассказала Наталья Губарь.

Некоторые встречи будут интересны для всех категорий слушателей - и молодым людям с инвалидностью, и их родителям, и специалистам. Например, вебинар "Все о коронавирусе на ясном языке", который пройдет 30 ноября. Для родителей будет полезен психологический практикум "Как избежать стресса в непростое время". Людям с инвалидностью на практикуме объяснят, как не стать жертвой насилия. Вместе с родителями они смогут посетить мастер-класс по цифровой безопасности, а вот тема "Цифровой этикет" будет дана уже в более сложной форме - для родителей и специалистов.

Темами лекций и практикумов также станут "Основы сексуального воспитания детей и подростков в вопросах и ответах", "Урегулирование конфликтов в семье", "Организация работы ОДП для людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития", "Трудовая реабилитация в условиях пандемии", "Сопровождаемое трудоустройство людей с инвалидностью". Все желающие научатся делать экоукрашения к Новому году. А на десерт останется мастер-класс "Шоколадница”, который наверняка придется по вкусу и молодежи, и взрослым.

Чтобы стать участником вебинаров, необходимо пройти регистрацию. Ссылки на мероприятия и информацию о выступающих экспертах можно найти на сайте: https://lifeguide.by/seriya-poleznyh-vebinarov/.

ОО "БелАПДИиМИ" существует в Беларуси уже 26 лет и борется за равные возможности участия в жизни общества всех людей без исключения. Сегодня она объединяет 2,3 тыс. семей, в которых есть дети и молодые люди с инвалидностью. Структуры организации реализуют собственные программы и проекты в 43 районах Беларуси и еще 9 столичных. Более 100 крупных и тысячи малых проектов уже воплощены в жизнь. С недавних пор организация именуется также "Гiд па жыццi" - она проходит этап ребрендинга и уже запустила новый сайт.-0-

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