Серийное производство первых телевизоров нового поколения начал "Горизонт"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийное производство первых телевизоров нового поколения в августе стартовало на мощностях холдинга "Горизонт". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

"Телевизоры нового поколения - с технологией Mini-LED, разрешением UHD, частотой обновления экрана 120гц и другими современными разработками, - рассказали производители. - Вкратце - отличие от стандартных LED ТВ видно невооруженным глазом, изображение на телевизоре аналогично OLED-моделям, а новые возможности телевизора позволяют не только смотреть качественный контент, но и наслаждаться AAA-играми "на максималках" (AAA - термин, обозначающий класс высокобюджетных компьютерных игр)".

"Это фактически полноценный медиацентр, для которого не нужны никакие дополнения. Встроенная акустика включает в себя не только звуковую панель - "саундбар", но и динамик низких частот - "сабвуфер", что ранее было практически невозможно, - отметили производители. - Встроенная камера и SMART позволяют управлять телевизором не только голосом, но и жестами, а также использовать мессенджеры для видеозвонков и стриминг. Аппаратные решения дают возможность транслировать картинку из "облака" удаленного компьютера, таким образом убирая необходимость в покупке собственной приставки".

Mini-LED - это следующая ступень в развитии телевизоров с повышенной четкостью и яркостью, улучшенной контрастностью и ярко выраженным черным цветом.

"Частота обновления экрана 120 гц - еще одна особенность новинки. Стандартные телевизоры обновляют экран 60 раз в секунду. При наличии качественного источника изображения повышенная частота обновления означает более плавную, четкую и естественную картинку.

Мониторы для постоянной работы и игр с частотой обновления 120гц продаются достаточно давно, а вот телевизоры с такой характеристикой только-только начинают входить на рынок. Особенно это улучшение важно в видеоиграх на современных консолях, где обеспечивается 120 FPS (frame per seconds, частота кадров в секунду).

В итоге Mini-LED нового поколения - это достойный конкурент OLED, включающий преимущество последнего, при этом в производстве до 80% дешевле, чем аналогичные OLED-телевизоры.

В холдинге "Горизонт" по итогам деятельности за 7 месяцев удельный вес инновационной продукции составил 80,2%, удельный вес экспорта в объеме производства - 90%. При этом темп роста экспорта достиг 169,3%. Получена чистая прибыль.

В 2020 году показатели производительности труда на одного работающего достигли европейского уровня и на отдельных предприятиях превышают $300 тыс. на одного работающего. В 2021 году за счет проведенной модернизации технологических процессов и установки роботов темп роста производительности труда составил 195,7%.

В январе 2021 года на "Горизонте" побывал Президент Беларуси Александр Лукашенко, который позитивно оценил деятельность холдинга. Предприятие безостановочно работало в условиях коронавирусных ограничений, что позволило сохранить трудовой коллектив, обеспечить людей работой и стабильным заработком. В настоящее время холдинг активно наращивает экспорт своей продукции, в том числе и благодаря новинкам производства, которые заметны на зарубежном рынке товаров и технологий.-0-