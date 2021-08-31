Сертификаты соответствия на органическую продукцию вручены владелице агроэкоусадьбы

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 31 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:00 Беларусь сохранила репутацию надежного партнера в таможенной сфере - Лукашенко Президент
10:59 "Таможня в этом году сработала положительно" - Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Президент
10:54 Сев озимых зерновых начался в Беларуси Экономика
10:46 Белорусские военнослужащие участвуют в тактико-специальном учении ВДВ России Общество
10:45 БЖД начнет пробную эксплуатацию новых 5-вагонных электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса Общество
10:33 Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС Экономика
10:32 Из-за непогоды в 9 районах Гомельской области нарушалось электроснабжение Регионы
10:31 Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами Экономика
10:28 Токаев принял отставку министра обороны Казахстана после взрывов на складе боеприпасов В мире
10:26 Школа в Речице открылась после капремонта Регионы
10:11 Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии В мире
10:04 При пожаре в жилом доме в Копыльском районе погиб мужчина Происшествия
09:57 Причиной пожара в Могилевском районе стало оставленное в сети зарядное устройство Происшествия
09:52 Шевцов: 30 мигрантов поставили на уши всю Польшу и довели дело до Страсбурга Общество
09:46 ГАИ призывает водителей и пешеходов в туман быть предельно осторожными Общество
09:46 Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов Общество
09:44 Во Франции у работников заведений и торговых центров будут требовать COVID-паспорта В мире
09:28 Генпрокуратура направила в суд дело о жестоком убийстве девушки в 2000 году Происшествия
09:26 Лукашенко: в современном мире ШОС прочно заняла место авторитетного участника важнейших международных процессов Президент
09:22 В лесах Брестской области за сутки потерялись три человека Происшествия
09:10 Сертификаты соответствия на органическую продукцию вручены владелице агроэкоусадьбы Общество
09:09 Могилевские библиотеки проведут 1 сентября День всезнания Регионы
08:59 В индийском штате Уттар-Прадеш отменят уроки в школах из-за вспышки неизвестной лихорадки В мире
08:55 США завершили вывод войск из Афганистана В мире
08:47 В Новой Зеландии выявлен новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации В мире
08:28 Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали 30 тыс. человек В мире
08:13 Окунуться в "Магию книги" приглашают организаторы библионочи в Гомеле Регионы
08:06 Выставка в Полоцке покажет, как жили школьники 150 лет назад Афиша
07:55 Соболенко и Азаренко вышли в 1/32 финала US Open Спорт
07:55 ФОТОФАКТ: Ружанский дворцовый комплекс Культура
Все новости
Все новости
Общество
31 августа 2021, 09:10

Сертификаты соответствия на органическую продукцию вручены владелице агроэкоусадьбы

Фото БелГИМ
Фото БелГИМ

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном институте метрологии торжественно вручили сертификаты соответствия на органическую продукцию и процессы ее производства. Эти сертификаты уникальны тем, что впервые в Беларуси вручены физическому лицу - Татьяне Абрамовой (агроэкоусадьба "Хутор Ёдишки" Браславского района), а также впервые - на продукцию животноводства, сообщили БЕЛТА в БелГИМ.

В церемонии участвовали представители Госстандарта, Минсельхозпрода, БелГИМ, Браславского райисполкома, эксперты-аудиторы.

Татьяна Абрамова подтвердила соответствие выращиваемых в агроэкоусадьбе животных (овец и коз, крупного рогатого скота для убоя), а также полуфабрикатов мясных натуральных из говядины (телятины), баранины, козлятины требованиям стандартов на органическую продукцию и процессы ее производства. Она стала пятым производителем, включенным в Реестр производителей органической продукции, имеющим сертификаты соответствия Национальной системы подтверждения соответствия и получившим право маркировать свою продукцию знаком "Органический продукт".

В приветственном слове директор БелГИМ Валерий Гуревич отметил актуальность развития органического производства, растущий интерес к нему со стороны как потребителей, так и производителей и важную роль государства, которое заботится о качестве пищевых сельскохозяйственных продуктов. "Развитие производства органической продукции и ее добровольной сертификации предоставляет возможности для освоения новой ниши продуктов и содействует компетентному выбору потребителей", - подчеркнул он.

Сертификат выдается на пять лет с последующей ежегодной плановой периодической оценкой в период сбора урожая и/или сезонного производства. Чтобы потребитель был уверен, что сертифицированная продукция действительно органическая, предусмотрены обязательные испытания и анализ состояния производства.

В БелГИМ ожидают, что к концу 2021 года при положительных результатах могут быть выданы сертификаты соответствия на органические мед, пыльцу, зерновые и овощные культуры (морковь, капуста, картофель).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Госстандарт сертификация
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусские военнослужащие участвуют в тактико-специальном учении ВДВ России
Фото из архива БЖД начнет пробную эксплуатацию новых 5-вагонных электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса
Фото из архива Шевцов: 30 мигрантов поставили на уши всю Польшу и довели дело до Страсбурга
Фото из архива ГАИ призывает водителей и пешеходов в туман быть предельно осторожными
Фото из архива Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1060 фур
Главное
Игра на афганской скрипке, рассказ Рахмона и кто виноват в радикализме. Подробности рабочего дня Лукашенко
Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами
Сев озимых зерновых начался в Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1058 пациентов с COVID-19, выписаны 769
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с послом Таджикистана, новый букварь и триумф белорусских пловцов
Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве
Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС
Белорусские военнослужащие участвуют в тактико-специальном учении ВДВ России
Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов
Белорусская команда завоевала серебро конкурса "Мастера автобронетанковой техники" АрМИ-2021
Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 31 августа
Шевцов: 30 мигрантов поставили на уши всю Польшу и довели дело до Страсбурга
Шпаковский: события в Афганистане оказывают большее влияние на обстановку в Беларуси, чем кажется
Соболенко и Азаренко вышли в 1/32 финала US Open
Белорусский пловец Егор Щелканов выиграл серебро Паралимпиады в Токио
Белорусы завоевали бронзу на третьем этапе конкурса "Суворовский натиск" АрМИ-2021
В Беларуси подготовлено пособие по финансовой грамотности для школьников
Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая - вице-премьер
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.