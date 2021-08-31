Сертификаты соответствия на органическую продукцию вручены владелице агроэкоусадьбы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном институте метрологии торжественно вручили сертификаты соответствия на органическую продукцию и процессы ее производства. Эти сертификаты уникальны тем, что впервые в Беларуси вручены физическому лицу - Татьяне Абрамовой (агроэкоусадьба "Хутор Ёдишки" Браславского района), а также впервые - на продукцию животноводства, сообщили БЕЛТА в БелГИМ.

В церемонии участвовали представители Госстандарта, Минсельхозпрода, БелГИМ, Браславского райисполкома, эксперты-аудиторы.

Татьяна Абрамова подтвердила соответствие выращиваемых в агроэкоусадьбе животных (овец и коз, крупного рогатого скота для убоя), а также полуфабрикатов мясных натуральных из говядины (телятины), баранины, козлятины требованиям стандартов на органическую продукцию и процессы ее производства. Она стала пятым производителем, включенным в Реестр производителей органической продукции, имеющим сертификаты соответствия Национальной системы подтверждения соответствия и получившим право маркировать свою продукцию знаком "Органический продукт".

В приветственном слове директор БелГИМ Валерий Гуревич отметил актуальность развития органического производства, растущий интерес к нему со стороны как потребителей, так и производителей и важную роль государства, которое заботится о качестве пищевых сельскохозяйственных продуктов. "Развитие производства органической продукции и ее добровольной сертификации предоставляет возможности для освоения новой ниши продуктов и содействует компетентному выбору потребителей", - подчеркнул он.

Сертификат выдается на пять лет с последующей ежегодной плановой периодической оценкой в период сбора урожая и/или сезонного производства. Чтобы потребитель был уверен, что сертифицированная продукция действительно органическая, предусмотрены обязательные испытания и анализ состояния производства.

В БелГИМ ожидают, что к концу 2021 года при положительных результатах могут быть выданы сертификаты соответствия на органические мед, пыльцу, зерновые и овощные культуры (морковь, капуста, картофель).-0-