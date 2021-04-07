Сертификаты соответствия на услуги автошкол будут переоформляться до 1 марта 2022 года

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификаты соответствия на услуги автошкол по новым государственным стандартам будут переоформляться в плановом порядке до 1 марта 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В комитете напомнили: в Беларуси услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств подлежат обязательной сертификации. Действующие в настоящее время государственные стандарты, определяющие требования к оказанию таких услуг, утверждены и введены в действие с 1 ноября 2020 года постановлением Госстандарта от 31 августа 2020 года №46.

"В нынешних стандартах не содержится существенных изменений требований, влияющих на безопасность оказания услуг. Они не вводят новые технические требования в отношении сертифицированных услуг, а лишь уточняют их. В связи с этим отсутствуют основания для приостановления либо отмены выданных субъектам хозяйствования сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, установленные соответствующим законом. Положения данного закона в этом случае позволяют переоформить сертификаты соответствия в плановом порядке", - отметили в Госстандарте.

Таким образом, Госстандарт принял решение о замене сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств при плановых или внеплановых периодических оценках сертифицированных услуг. При этом такие мероприятия для выдачи сертификатов соответствия по новым стандартам версии 2020 года возможны до 1 марта 2022 года.-0-