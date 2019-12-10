Сертификаты зеленых школ получат 40 учреждений образования Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 участников со всей Беларуси соберутся на форуме сети "Зеленая школа" 13 декабря в Республиканском центре экологии и краеведения, сообщили БЕЛТА организаторы.

Одним из важных событий мероприятия станет награждение учащихся и педагогов - победителей республиканского конкурса экологических проектов "Зеленая школа". В торжественной обстановке 40 учреждений образования получат дипломы I, II и III степеней о присуждении статуса зеленой школы.

"Зеленые школы" - это экологическое движение, которое развивается в мире и Беларуси, потому что воспитывать экологическое сознание у молодого поколения эффективнее. Ученики зеленых школ вовлекают в свой круг интересов друзей и родителей, передают им приобретенные в школе знания о раздельном сборе мусора, экономии воды и энергии. Вести зеленый образ жизни и заботиться о природе становится модным трендом благодаря акциям, которые ребята проводят в своих районах.

Разработать и внедрить "Зеленые школы" в Беларуси стало возможным благодаря проекту "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг"). Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Уникальность программы "Зеленые школы" в Беларуси в том, что она включает пять четко определенных направлений с набором заданий, разработанных с учетом экологических проблем и вопросов, которые решаются в стране. Только выполнив эти задания, школа может получить зеленый сертификат. Первые 47 таких сертификатов были выданы в 2013 году школам в Мостах, Кобрине, Миорах и Шарковщине. Проект "Экомониторинг", который начал поддержку движения "Зеленые школы" в 2018 году, дал ему мощный импульс. В августе 2019 года принято решение о присуждении статуса "зеленая школа" сорока учреждениям образования из всех областей Беларуси.

На форуме состоится открытие научно-экспериментальных лабораторий по мониторингу атмосферного воздуха и изучению экологических технологий, созданных на базе РЦЭК по проекту "Экомониторинг". Будут работать секции и научно-практические площадки для педагогических работников, пройдут лабораторные практикумы для учащихся.

Мероприятие организовано ПРООН совместно с Республиканским центром экологии и краеведения (который является национальным ресурсным центром по программе "Зеленые школы").-0-