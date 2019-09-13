Сессия Межгосударственного совета стран СНГ по геодезии пройдет в Душанбе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников СНГ пройдет 17-19 сентября в Душанбе (Таджикистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены совета обсудят итоги выполнения решений предыдущей сессии и результаты работы специализированных групп в межсезонный период. В частности, будут рассмотрены доклады о деятельности рабочих групп по инфраструктуре пространственных данных, системам координат и высот, географическим названиям, разработке "Словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли".

"О своей деятельности также проинформируют представители рабочих групп в сфере управления геопространственной информацией и по выработке предложений о сертификации и легализации на рынке труда государств СНГ документов о дополнительном профессиональном образовании в этой области", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на заседании оценят работу базовой организации СНГ - Московского государственного университета геодезии и картографии. Участники встречи обменяются лучшими практиками и инновациями в своей сфере, а также изберут председателя Межгосударственного совета на 2020 год.-0-