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07 апреля 2021, 19:11

Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 15-16 апреля

Фото из архива
Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 15-16 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

"15 апреля в Таврическом дворце по видео-конференц-связи состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций в ассамблее, эксперты, представители секретариата Совета МПА СНГ. Вести заседание будет председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко", - рассказали в пресс-службе.

Члены совета заслушают информацию о решениях Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года и Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года, которую представит председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Парламентарии обсудят итоги наблюдения за избирательными кампаниями, прошедшими 10 января 2021 года: досрочными выборами Президента Кыргызстана и референдума по определению формы правления Кыргызстана и выборами депутатов Мажилиса парламента Казахстана.

С докладом о деятельности экспертного совета по экономике при МПА СНГ и задачах по реализации стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года выступит председатель экспертного совета, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Кроме того, члены совета обсудят ход подготовки к девятому Невскому международному экологическому конгрессу, намеченному на 27-28 мая, и третьему Евразийскому женскому форуму, который пройдет 13-15 октября.

16 апреля состоится 52-е очередное пленарное заседание МПА СНГ. Центральным вопросом станет законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств - участников СНГ в этом процессе. На заседании выступят руководители парламентов государств - участников МПА СНГ и руководители профильных европейских организаций. Ожидается участие представителей Международной организации по миграции, Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, Европейского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейского регионального офиса Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В завершение обсуждения темы миграции парламентарии обсудят модельный Миграционный кодекс для государств СНГ, разработанный ассамблеей. Будут также рассмотрены модельные законы "Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах - участниках СНГ", "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "О клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в государствах - участниках СНГ", "О региональных инвестиционных проектах" и модельные рекомендации "О доступе к информации о правовом статусе граждан".-0-

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