Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 25-26 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 25-26 ноября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе секретариата Совета МПА СНГ.
В мероприятиях, которые будут проходить в очном формате под председательством главы Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко, предполагается участие парламентских делегаций во главе с руководителями парламентов стран СНГ, представителей международных организаций, ученых и экспертов.
В очном формате в сессии, как ожидается, примут участие главы парламентов: Азербайджана - Сахиба Гафарова, Армении - Ален Симонян, верхних палат парламентов Казахстана - Маулен Ашимбаев, Узбекистана - Танзила Нарбаева, Туркменистана - Гульшат Маммедова, а также заместитель председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Аида Касымалиева и руководитель делегации парламента Молдовы Владимир Боля. Планируется, что по видеосвязи к ним присоединятся председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, глава парламента Молдовы Игорь Гросу, председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали и руководитель делегации Мажилиса парламента Казахстана Айгуль Куспан.
В рамках сессии 25 ноября пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам человека, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по экономике и финансам. Парламентарии и эксперты обсудят ход текущей работы над модельными законопроектами в данных областях и предложения по включению в перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на очередной период.
В этот же день состоится открытие международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития". В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций МПА СНГ, руководство Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.
26 ноября в Таврическом дворце пройдет 53-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ: парламентарии рассмотрят разработанные ассамблеей модельные законопроекты, чтобы в дальнейшем использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.-0-