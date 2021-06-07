Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в видеорежиме 16 июня

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в формате видеосвязи 16 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"16 июня в Минске и Москве в режиме видео-конференц-связи в залах Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации состоится заседание 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - отметили в пресс-службе.

Депутаты рассмотрят отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год, а также обсудят вопросы подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2022 год и разработки новых программ и проектов.

"Кроме того, планируется обсуждение предложений по повышению эффективности работы в парламентском измерении и использованию потенциала модельного законотворчества. В частности, будет рассмотрен вопрос о возможности распространения действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданных в Беларуси и России, на всю территорию Союзного государства", - добавили в пресс-службе.-0-