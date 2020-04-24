Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи

Компания благодарит работников скорой помощи и бесплатно угощает отличным кофе, а также гриль- либо френч-догом.
До какого числа продлится акция:
Акция действует до 30 апреля.
Что нужно, чтобы получить комплексный обед:
Показать кассиру документ, подтверждающий статус сотрудника скорой медицинской помощи Республики Беларусь (пропуск с печатью медицинского учреждения, бейдж с печатью, удостоверение-пропуск с печатью и т. д.)
На каких АЗС действует акция:
- АЗС №2: Минск, ул. Пономаренко, 43Б;
- АЗС №6: Минск, ул. Ваупшасова, 12;
- АЗС №19: Минск, ул. Матусевича, 35А;
- АЗС №24: Минский р-н, Щомыслицкий с/с, М-9, 27-й км, 1;
- АЗС №33: Минский р-н, Сенницкий с/с, М-9, 20-й км, 1;
- АЗС №48: Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, 84;
- АЗС №51: Минск, пр-т Партизанский, 103Б;
- АЗС №72: Минск, ул. Академика Купревича, 2А;
- АЗС №10: Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Шоссейная, 1Д;
- АЗС №40: Витебск, ш. Бешенковичское, 5;
- АЗС №80: Витебск, пр-т Московский, 92.