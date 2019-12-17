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17 декабря 2019, 11:36

Сеть консультативных центров для подростков в конфликте с законом появится в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультативные центры для подростков, которые находятся в конфликте с законом, планируется создавать по всей Беларуси в 2020-2021 годах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Габриэлла Ивонна Акимова перед круглым столом по теме оказания услуг такой категории детей.

За круглым столом обсуждалась работа консультативных центров, созданных на базе социально-педагогических центров Ленинского района Минска и Барановичей по проектам "Гуманный подход к каждому ребенку в интересах будущего гуманного общества" и "Социальные услуги для подростков в контакте с законом", которые реализовывались совместно ЮНИСЕФ, БОО "Мир без границ" и учебно-практическим учреждением "Центр "Медиация и право" и финансировались правительством Великобритании. С их помощью расширены социальные услуги для подростков в конфликте с законом, внедряются восстановительные подходы и медиативные инструменты при разрешении таких конфликтов. Консультативные центры выполняют целый спектр задач. Это попытки вернуть ребенка на стезю законности, помощь в его реабилитации и ресоциализации, в том числе через детские группы поддержки и самопомощи, тренинги по замещению агрессии и развитию навыков, социально-педагогическое консультирование. Центры также готовят специалистов для восстановительных практик, основных на медиативном подходе.

"Пока есть два пилотных центра, но мы считаем, что такие услуги должны быть везде. Хотелось бы масштабировать этот опыт. Надеемся в ближайшие год-два это сделать. Это часть более глобальной работы. Беларусь много делает по вопросу развития восстановительного правосудия. Подростки должны осознавать свою ответственность за поступки, но надо давать им шанс на исправление в обществе, быть ему полезными. Нужно понимание того, что перед нами прежде всего подросток, а не преступник. Для потерпевших тоже важно с помощью медиации получать необходимую помощь, моральное удовлетворение от того, что конфликт исчерпан", - отметила Габриэлла Ивонна Акимова.

Она пояснила, что это одно из важных направлений работы ЮНИСЕФ более чем в 190 странах. Оно включает три компонента: совершенствование законодательства в отношении подростков, формирование центров по оказанию услуг для ребят в конфликте с законом, а также информационно-образовательную работу в обществе, чтобы оно могло понимать, что такое ювенальная юстиция и медиация, знать, где и какую помощь можно получить. "Мы видим успех и интерес Беларуси к этой работе на самом высоком уровне, - добавила Габриэлла Ивонна Акимова. - Надеемся, что национальная концепция совершенствования юстиции в отношении несовершеннолетних будет принята. Ее создание велось в межсекторальных группах, подключались негосударственные организации, общественные, международные эксперты".

Работа центров основана на модели межведомственного партнерства, в которое вовлечен не только ЮНИСЕФ в Беларуси, но и комиссии по делам несовершеннолетних. За все время деятельности центры доказали свою эффективность.

"С 21 января по 21 мая этого года в нашем городе реализовывался проект по созданию консультативного центра для подростков, в отношении которых рассматривался вопрос о целесообразности направления их в спецучреждения. Это были дети, которые совершали правонарушения и преступления, имели много проблем, в том числе семейных. Чтобы как-то их разрешить, нужна была помощь, за которой в наш центр обращались и дети, и родители, и специалисты. Я была координатором проекта и помогала детям, уже имеющим проблемы, а моя коллега вела отдельную группу ребят, которые смогли разрешить свой конфликт и помогали передаче положительного опыта сверстникам, чтобы те знали, куда обратиться за помощью в ситуации конфликта с законом. Сейчас мы продолжаем свою работу на постоянной основе, привлекаем некоторых коллег-психологов, также КДН рассказывает о нашем центре", - отметила педагог-психолог социально-педагогического центра города Барановичи Инна Куприянчик. По ее словам, основные проблемы, которые проявляются в подростковой среде, - кражи, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, проблемы детско-родительских отношений.

Заинтересованность в открытии консультативных центров проявили Солигорск и Слоним. Социальный педагог социально-педагогического центра Слонима Ирина Чигрина отметила, что они уже участвовали в программах, реализуемых ЮНИСЕФ и БОО "Мир без границ", имеют опыт оказания консультативных услуг, работы с ребятами, осужденными или уже освобожденными из спецучреждений, учебно-воспитательных и лечебных заведений, которых нужно социализировать. "Эти услуги очень нужны. Насчет востребованности скажу, что наш менталитет не таков, чтобы люди с проблемами обращались к психологу. Наша задача показать, что специалисты для того и существуют, чтобы помогать в том числе подросткам в контакте или конфликте с законом. Хотелось бы открыть консультативный пункт на базе нашего центра, поэтому очень интересен опыт коллег", - сказала она.

Круглый стол организован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), БОО "Мир без границ" и учебно-практическим учреждением "Центр "Медиация и право".-0-

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дети заседания подростки ЮНИСЕФ
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