Сеть "Папа-школ" в 2019 году пополнят новые образовательные центры в Брестской и Гомельской областях

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году запланировано развитие сети "Папа-школ" на базе территориальных центров социального обслуживания населения в Брестской и Гомельской областях. Такую информацию озвучил председатель правления Республиканского благотворительного общественного объединения "Клуб львов" Вячеслав Щерба на заседании Национального совета по гендерной политике при Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты.

На заседании при участии представителей Национального собрания, министерств и ведомств, общественных объединений и организаций был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о деятельности по формированию ответственного отцовства через развитие сети "Папа-школ". Как отметил Вячеслав Щерба, сегодня "Папа-школы" функционируют во всех территориальных центрах столицы и Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. За время реализации проекта в 2018 году такие структуры открыты на базе территориальных центров, женских консультаций поликлиник и больниц Дзержинска, Борисова, Молодечно, Марьиной Горки, Могилева, Витебска, Гомеля.

В стране реализуется белорусско-шведский проект "Развитие и внедрение общенациональной системы вовлечения отцов в воспитание и заботу о своих детях в Республике Беларусь" на 2018-2021 годы, благодаря которому формирование сети "Папа-школ" будет продолжено.

"Папа-школы" - это неформальные образовательные центры, где мужчины, у которых есть опыт позитивного отцовства и которые прошли соответствующие обучение, помогают другим мужчинам стать заботливыми, ответственными и компетентными отцами. И в этом уникальность проекта - накопление и передача полезных советов из практики.-0-