1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть платных дорог расширена в Беларуси с 1 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совета Министров от 26 ноября 2019 года №793.

С 1 декабря будет платным реконструированный участок автомобильной дороги М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) с 134-го по 196-й км.

"Это станет завершающим этапом реконструкции данной магистрали с доведением ее параметров до I технической категории (с разделением встречных потоков)", - пояснили в правительстве.

С учетом ранее введенных платных участков автомобильная дорога М6/Е28 будет платной практически на всем протяжении (с 12-го по 287-й км).

Общая протяженность сети платных дорог в республике составит 1787 км.-0-