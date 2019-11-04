Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. C 1 декабря 2019 года при реализации долгосрочной программы правительства по расширению сети платных дорог в Беларуси их протяженность будет увеличена за счет присоединения нового участка. Такая информация размещена на сайте системы электронного сбора платы за проезд в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) (от 134-го до 196-го км)", - говорится в сообщении.

Итоговая протяженность сети платных дорог в республике составит 1 787 км.-0-