Сеть школьников-волонтеров экопросвещения создадут в 12 городах Беларуси через клубы ЮНЕСКО

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский семинар для педагогов-координаторов по проекту гуманитарного сотрудничества "Молодежная волонтерская сеть: Экология на пальцах" проходит в эти дни в пригороде Минска. Таким образом дан старт реализации проекта в рамках Программы участия ЮНЕСКО, сообщили БЕЛТА в республиканском общественном объединении "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО".

Проект нацелен на создание системы подготовки школьников-мультипликаторов. Их задача - повышение уровня экологической культуры и экопросвещение сверстников, поддержка Целей устойчивого развития.

"Молодежная волонтерская сеть будет включать 13 групп мультипликаторов в 12 городах Беларуси: Минске, Бресте, Гродно, Мостах, Витебске, Могилеве, Гомеле, Рогачеве, Мозыре, Борисове, Молодечно, Слуцке. В каждой группе - по 24 школьника и 12 преподавателей. Проект предполагает подготовку школьников-мультипликаторов (волонтеров) и их практическую деятельность по применению приобретенных знаний и навыков в области экологии среди сверстников в учреждениях образования своих регионов", - пояснили в ассоциации.

Всего подготовят 312 школьников-мультипликаторов, которые далее поделятся своими знаниями в области экологической культуры почти с 40 тыс. учащихся.

Проект "Молодежная волонтерская сеть: Экология на пальцах" реализуется с сентября по декабрь этого года Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО в партнерстве с Министерством образования Беларуси, Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, клубами ЮНЕСКО.-0-