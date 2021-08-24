Сев озимых крестоцветных на зерно в Беларуси проведен почти на 80% площадей

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых крестоцветных культур на зерно в Беларуси проведен на 290,4 тыс. га, что составляет 79% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.По данным на 24 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,048 млн га, что составляет 96,6% запланированной площади. Намолочено 6,243 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская область - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1 млн т, в Могилевской намолочено 846,7 тыс. т, в Гомельской - 778,6 тыс. т, в Витебской - 763,2 тыс. т.Госзаказ по зерну выполнен на 88,8%, поставлено 738,1 тыс. т.-0-