Северинец и другие фигуранты дела о приготовлении к массовым беспорядкам получили до 7 лет колонии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Северинец и другие обвиняемые по делу о приготовлении к массовым беспорядкам получили до 7 лет колонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Северинец, Павел Юхневич, Максим Винярский, Дмитрий Козлов и Ирина Счастная приговором Могилевского областного суда признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Кроме того, обвиняемый Евгений Афнагель признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, обвиняемый Андрей Войнич - в ином материальном обеспечении такой деятельности.

Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы: Ирине Счастной - 4 года в исправительной колонии в условиях общего режима, Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому и Дмитрию Козлову - по 5 лет колонии усиленного режима. Павлу Северинцу, Евгению Афнагелю и Андрею Войничу - по 7 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке.-0-