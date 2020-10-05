"Северный Берег": точка роста

В Минске началась реализация грандиозного инвестиционного проекта

Памятные капсулы закладываются в фундамент тех зданий, которые должны сыграть особую роль в развитии как столицы, так и всей страны. Не удивительно, что в церемонии закладки капсулы в символический первый камень Белорусского национального выставочного центра принял участие премьер-министр страны Роман Головченко. По оценке главы правительства, в истории Беларуси еще не было столь важных и крупных прямых иностранных инвестиций.

Инвестор, о котором знают во всем мире – председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мохамед аль-Аббар. Он приехал в Минск, чтобы подтвердить начало реализации крупнейшего инвестпроекта в экономике Беларуси и лично принять участие в закладке Белорусского национального выставочного центра.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мохамед аль-Аббар на церемонии закладки капсулы в символический первый камень Белорусского национального выставочного центра

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мохамед аль-Аббар на церемонии закладки капсулы в символический первый камень Белорусского национального выставочного центра

Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, приход инвестора такого уровня для любой страны – знаковое событие.

– Я не переоценю, если скажу, что за всю нашу историю это самый значимый инвестор, который решил реализовать проект, связанный с прямыми инвестициями в экономику Беларуси, – такую оценку события услышала пресса из уст премьера.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

Кстати будет заметить, что Роман Головченко в свое время пять лет был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах, а по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. И не понаслышке знает и о компании Emaar Properties, и о ее руководителе.

Мохамед аль-Аббар – совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды. Известнейшие бренды по праву считают его своим основным инвестором. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая.

Мохамед аль-Аббар, председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties

Именно Мохамед аль-Аббар реализовал крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших на планете торговых центров "Дубай Молл". Проект "Дубай Марина" тоже его детище – это район с населением 150 тысяч человек и инвестициями в 15 млрд долларов. Вложения в "Дубай Даунтаун" – 20 млрд долларов. Гавань "Дубай-Крик" – потрясающие 55 млрд долларов!

Проект "Дубай Марина"

Проект "Дубай Даунтаун"

Гавань "Дубай-Крик"

Очень интересный проект, который реализуется Emaar Properties в столице Сербии Белграде – комплекс "Игл-Хиллз" с инвестициями в 3,6 млрд долларов. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.

Комплекс "Игл-Хиллз"

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. И вот теперь в географии компании – Минск!

Роман Головченко подчеркнул:

– Это мощный сигнал и другим потенциальным инвесторам, которые присматриваются, анализируют ситуацию. Ведь не секрет, что перед тем, как решится на любой проект, подготовленные команды консультантов изучают не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат страны, но и сверяются, есть ли уже люди, которые рискнули серьезно вложиться в суверенную экономику. Поэтому с точки зрения наработки портфеля успешных историй для Беларуси Emaar Properties — это очень важно. Даже безотносительно самого проекта, который крайне привлекателен и полезен для нашей страны.

По словам Романа Головченко, белорусская столица давно нуждается в выставочном комплексе мирового уровня, где можно было бы демонстрировать все наши достижения. И этот объект – только начало грандиозного проекта, который задуман и предложен Мохамедом аль-Аббаром и поддержан руководством страны.

Белорусский национальный выставочный центр

– Сейчас идет выработка условий инвестиционного договора, на основании которого будет работать Emaar Properties, но особых, эксклюзивных привилегий не предусматривается. Это базовые условия для иностранных инвесторов, которые в Беларуси и так достаточно привлекательные, – рассказал премьер-министр.

Компания изъявила готовность взять на себя большую социальную нагрузку – возвести объекты, которые не приносят прибыль, но очень важны для комплексности застройки. Речь идет о социальной инфраструктуре – "Северный берег" будет обеспечен школами, детскими садами, спортивными объектами, центрами творчества. Это не коммерческие объекты, но они принципиально необходимы для успешного развития человеческого капитала.

Первый камень заложен на площадке у кольцевой автодороги восточнее Долгиновского тракта. Предстоит застроить более 900 гектаров! На строительство Белорусского национального выставочного центра инвестор отводит примерно 15 месяцев, а затем поэтапно здесь будут появляться Всемирный торговый центр – аналог ВТЦ в Дубае, а также университет искусственного интеллекта, спортивные комплексы, объекты здравоохранения и образования, центры культуры и искусств и, конечно же, современное комфортное жилье. "Умный город" – так характеризуют проект его создатели, обещая самые инновационные технологии в строительстве, энергосбережении, экологичности этого района и особый уровень проникновения IT в его инфраструктуру.

Университет искусственного интеллекта

Центр культуры и искусств

Высоко состоявшееся событие оценивает и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

– Для города очень важно, что в него готовы приходить инвесторы. И вдвойне приятно, когда приходят компании с мировым именем. К нам придут новые технологии, инновационные материалы, новые подходы к строительству. Это дает возможность городу развиваться, дает толчок для развития финансовой активности, привлечения сюда бизнеса из различных стран и открывает для белорусской столицы новые возможности, – считает Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Кстати, глава городской власти устроил для инвестора из Дубая небольшую экскурсию по Минску. Вместе с мэром Мохамед аль-Аббар спустился на новую станцию метро "Ковальская Слобода", которая вскоре будет открыта для пассажиров. Гостю понравилось оформление станции кованными светильниками, отсылающими к ее названию, а также высокое качество отделочных материалов.

Отделка станции выполнена высококачественными материалами

Посетил Мохамед аль-Аббар и комплекс "Минск Мир" – самый масштабный строительный проект столицы. Прогулялся по первому практически завершенному кварталу и был приятно удивлен, когда услышал, что он носит название "Эмирейтс Люкс". По словам гостя, в архитектуре комплекса действительно есть что-то общее с набережными Дубая. И главное, что сближает два города – динамика и современность.

Владимир Кухарев и Мохамед аль-Аббар посетили комплекс "Минск Мир"

– Как раз сейчас в Дубае я строю свой дом, дом для своей семьи. И в этот момент мне особенно важно быть причастным к строительству и вашей столицы. Я родился в Дубае, Дубай – мой родной город. Каждый город красив по-своему, но мне нравится и Дубай, и Минск, – отметил Мохамед аль-Аббар.

Гость посетил и строительную площадку Международного финансового центра, в фундамент которого как раз сейчас забиваются мощные сваи. По его словам, строительство в Минске таких объектов, как МФЦ и Белорусский национальный выставочный центр имеет огромное значение для экономики Беларуси.

Владимир Кухарев и Мохамед аль-Аббар на строительной площадке Международного финансового центра

– Четырнадцать лет я был председателем Всемирного торгового центра Дубая и курировал направление внешнеэкономического развития и международных экономических связей. Главное в национальных выставочных центрах то, что они являются двигателями экономического развития страны. Малый бизнес при помощи этих структур вырастает в большой, укрепляются экономические связи с другими государствами, растет международная торговля и кооперация. Поэтому я надеюсь, что Белорусский национальный выставочный центр станет центральной точкой экономического роста вашей страны. Здесь будут проводиться не только выставки, но и конференции, бизнес-форумы. Тенденция нового времени в том, что в таких центрах размещают театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные объекты и детские клубы. Они становятся не только экономическими, но и культурными объектами, площадками креатива и творчества, – отметил инвестор.

На вопрос о предполагаемых объемах инвестиций Мохамед аль-Аббар ответил:

– Проекты такого типа требуют привлечения инвестиций от 10 миллиардов евро и больше.

Но колоссальные суммы вложений, уверен инвестор, – это правильное и взвешенное решение. В ОАЭ Беларусь рассматривают как один из самых перспективных регионов для развития успешного сотрудничества.

– Мы присутствуем во многих странах мира и поэтому можем оценить, насколько большие перспективы открываются в Республике Беларусь. Ваша страна находится в начале своего мощного экономического развития. Президент Республики Беларусь построил серьезную базу, которая гарантирует успех – речь идет о безопасности, структуре управления, независимой и выверенной политике. Поэтому мы убеждены в отличных перспективах для вашей страны и нашего совместного проекта "Северный берег", – подчеркнул Мохамед аль-Аббар.-0-

Размещение рекламы на БЕЛТА