7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. Сезон массовой охоты на пушных животных открывается в Беларуси 7 ноября, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"С первой субботы ноября охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, лесную и каменную куницу, американскую норку, ондатру и лесного хорька. Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород. При безружейной охоте - борзых охотничьих собак и ловчих птиц", - рассказали в инспекции.

Ружейная охота на другие виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Разрешены гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм. При безружейной охоте можно применять капканы и ловушки (кроме петель).

"При охоте на пушнину с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин (1 БВ - Br27), а при повторном нарушении этой нормы - лишение права на охоту", - напомнили в инспекции.-0-