Сезон охоты на бобра и выдру открылся в Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался сезон охоты на бобра и выдру, он продлится до 31 марта, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"Способы охоты - ружейный из засады, с подхода, безружейный. Разрешенные орудия - нарезное охотничье оружие с дульной энергией свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Безружейным способом можно охотиться с помощью капканов, ловушек (кроме петель), всех пород охотничьих собак, кроме гончих и борзых", - рассказали в БООР.

В сентябре также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, шакала, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цапель, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела, фазана. 4 сентября открывается сезон охоты на рябчика и серую куропатку. С 18 сентября разрешена охота на гусей. Сезон охоты на самца косули, лося и оленя продлится до 30 сентября.-0-